Tênis, top, shorts: listamos 12 produtos para aguentar o tranco do crossfit

O treino de crossfit é dinâmico e combina exercícios de levantamento de peso, ginástica e outros esportes. Para aumentar a sensação de conforto durante essa prática, é importante ir para os boxes com roupas, tênis e acessórios adequados.

Por isso, o Guia de Compras UOL selecionou tops, bermudas, legging e camisetas que dão mais liberdade aos movimentos. Já os tênis oferecem vantagens como estabilidade (para carregar peso) e respirabilidade — que ajuda na evaporação do suor. Uma dica para escolher o melhor calçado é fazer uma avaliação do seu treino, com orientação de um profissional de educação física. Veja adiante algumas sugestões de produtos, de diferentes marcas e preços.

Tem a placa "Hyperlift" no calcanhar, para maior estabilidade em treinos para a parte inferior do corpo, como agachamentos;

Possui um envoltório de borracha na lateral para oferecer suporte e ajudar em qualquer tipo de subida de corda;

Conta com mesh leve e respirável, mantendo os pés frescos.

Cabedal (corpo do tênis) respirável;

Suporte no calcanhar e aplicação na lateral -- para maior estabilidade;

Com a tecnologia Tribase, que oferece três pontos de contato na sola, para deixar o pé mais firme no chão.

Solado de borracha que promove a aderência;

Tecido E-Shield, que promete evitar odor nos pés.

Cós médio e alta compressão, para maior suporte e segurança durante os treinos;

Tem proteção UV.

Pode ser usado com ou sem o bojo;

É sem costura;

De alta sustentação, de acordo com a marca.

Confeccionada em poliamida, promete ser respirável e ter um caimento leve;

Possui manga curta e gola V.

Tecnologia Dry, que ajuda na evaporação da transpiração;

Tecido composto de poliamida.

Feita com tecnologia de proteção UV 50+;

Ajuste ao corpo que promete liberdade de movimentos.

Cós com elástico e cordão;

Tecnologia Dri-Fit, que absorve o suor do corpo e facilita a evaporação.

Tecido leve, 100% poliéster;

Também tem tecnologia que facilita a evaporação do suor.

Proporciona uma pegada muito mais firme em treinos com barra;

Tem costura reforçada.

Apoio da lombar removível;

Fivela de aço que promete resistência.

*Com informações de matérias publicadas em 04/08/2022 e 07/12/2022.

