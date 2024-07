Trump anuncia reunião com Netanyahu na Flórida

O candidato republicano à presidência americana, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (23) que vai se reunir nesta semana com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no estado da Flórida.

Netanyahu chegou a Washington ontem para uma visita de vários dias, que inclui um discurso amanhã no Congresso americano. Muitos democratas disseram que não vão assistir, em protesto contra a forma como Israel administra o conflito na Faixa de Gaza.

No dia seguinte, Netanyahu vai se reunir com o presidente Joe Biden. Também está previsto um encontro com a vice-presidente Kamala Harris, sem data anunciada.

Uma mensagem inicial de Donald Trump informava que sua reunião com Netanyahu aconteceria amanhã, mas o encontro foi adiado para sexta-feira, a pedido do premiê israelense, informou o republicano.

