Que produtos não podem faltar no 'kit corrida' para promover seu bem-estar

A regra de ouro para definir quais os materiais que podem aumentar o bem-estar durante uma competição de corrida é bastante simples: levar os mesmos produtos que usa no treino.

De acordo com dados da Ticket Sports, hoje já há mais de 13 milhões de corredores no Brasil, e os itens de conforto e necessidade podem variar bastante de pessoa para pessoa. O mercado é rico em opções. Há, por exemplo, gel de carboidrato, viseira, óculos de sol.

Todos os itens devem ser testados antes do grande dia.

Quando chegar na competição, a pessoa vai fazer basicamente o que já fazia no treino. Se ela faz determinado ritual do treino, no dia da competição vai acontecer exatamente a mesma coisa.

Danilo Balu, consultor em corrida e nutrição

Não vale, por exemplo, estrear um par de tênis novo em dia de competição. Veja a seguir alguns itens que podem aumentar o bem-estar durante a corrida:

Vestimenta

Imagem: Divulgação

As roupas devem ser leves e de tecidos que permitem a transpiração. Os tecidos de poliamida ou poliéster cumprem bem esse papel. Como o algodão absorve o suor, ele não é recomendável para essa atividade. Isso vale até para as meias, que também acabam encharcadas de suor.

A profissional de educação física e supervisora-técnica da assessoria esportiva Run Fun, Elaine Alves, recomenda blusas e camisas com tecnologia dry fit, que levam o suor do corpo para a superfície da roupa. Isso facilita a evaporação e mantém o corredor molhado por menos tempo. No caso de pessoas com seios, é importante se atentar a um top que dê boa sustentação.

Imagem: Getty Images

Na época de frio, alguns corredores podem escolher se agasalhar melhor para a corrida. Mas, segundo Mario Sergio Andrade Silva, fundador e diretor-geral da Run Fun, a maior quantidade de casacos pode aumentar a sudorese, o que pode levar a maior perda de água.

Em dias de competição com temperaturas baixas, no entanto, é importante levar roupas de frio para o intervalo entre o aquecimento e o início da corrida e, assim, não deixar o corpo esfriar.

Itens para suplementação e hidratação

Imagem: iStock

Não mastigável e vendido em sachês, o gel de carboidrato oferece conveniência ao corredor por ser fácil de carregar e trazer energia de forma rápida. Os especialistas recomendam o uso desse suplemento em provas longas a partir de cerca de 40 minutos. Mas o tempo pode variar para cada corredor.

Para o ex-atleta profissional e profissional de educação física, Dicson Falcão, o item serve para evitar problemas como queda de energia e de desempenho, sensação de fraqueza e náuseas em provas de longa duração.

De acordo com Elaine Alves, da Run Fun, um indicativo de que o corredor pode se beneficiar do gel de carboidrato é se em determinado ponto "a velocidade está caindo e o esforço físico aumentando".

Imagem: Getty Images

Já em relação ao isotônico, ela diz que é interessante observar no rosto e axilas, se ao suar, a pessoa também está liberando sal.

O uso do isotônico e do gel podem provocar desconfortos gástricos. Por isso, é importante consultar um nutricionista para indicar a melhor opção para cada corredor.

Alguns corredores preferem não levar garrafa d'água para evitar carregar mais um item. De qualquer forma, é importante se certificar de que haja disponibilidade de água no local.

Itens para proteção contra raios do sol

Para mitigar os malefícios do Sol como envelhecimento precoce, câncer de pele e fadiga, os especialistas aconselham o uso de óculos de sol, viseira e boné. Durante os treinos, os corredores podem escolher trajetos arborizados em horários com menor incidência solar.

Imagem: Getty Images

Em dias de muito calor, por mais tentador que seja correr sem camisa, é importante continuar com a peça para maior proteção contra o Sol. O boné, a viseira e o óculos escuro cumprem a mesma função e criam uma barreira física que protege os olhos.

Imagem: Divulgação

Elaine diz que o protetor solar é imprescindível. Para aqueles que sentem algum desconforto com a combinação do produto e a sudorese intensa, ela recomenda um intervalo mais longo entre a aplicação do produto e o início do treino ou da prova.

Dicson ressalta que é preciso cuidado para que o protetor solar não escorra da testa para os olhos durante treinos e competições. Nesses casos, ele diz que vale usar viseira ou boné para proteger a testa no lugar do protetor solar.

Onde carregar objetos

Durante corridas e competições o corredor deve tentar levar a menor quantidade de objetos possíveis. Mesmo em relação à água, uma boa opção é aproveitar pontos de hidratação durante a competição e, nos treinos, correr em trajetos onde há bebedouros. Outra possibilidade é levar dinheiro para comprar água em algum estabelecimento.

O excesso de objetos não apenas pode tornar a corrida mais pesada, como também aumenta a necessidade de atenção com os pertences. "Quando você for pegar alguma coisa no bolso, pode deixar outra cair", exemplifica Elaine Alves.

Imagem: iStock

Caso o corredor precise levar objetos, o melhor é os pôr onde não fiquem balançando ou fazendo barulho. Uma boa opção são os shorts de compressão com bolsos, já que ficam colados no corpo. Vale também pochetes ou cintas desde que fiquem bem justos.

Os especialistas não recomendam o uso de suporte no braço para carregar celular, já que isso pode atrapalhar a mecânica do movimento.

Em casos de provas muito intensas, como ultramaratonas em trajetos mais isolados, uma mochila de hidratação pode ser útil por permitir levar maior quantidade de água.

Relógio

Imagem: iStock

Um dos itens de grande importância para levar nas corridas é um relógio onde o corredor pode monitorar a corrida. O item permite verificar se o corredor está mais forte ou mais fraco que o seu ritmo normal, além de ajudar a avaliar onde o corredor melhorou e piorou em comparação com a última prova.

Alguns equipamentos também trazem funções úteis, como medição de batimentos cardíacos e outros sinais vitais.

Para evitar assaduras

Por conta da fricção constante, algumas assaduras podem surgir em determinadas partes do corpo a depender do corredor, por exemplo entre os braços e a costela. Para resolver esse problema, Mario Sergio, fundador da Run Fun, diz que o atleta pode passar vaselina entre 30 minutos e 1 hora antes da prova nas partes que normalmente assam.

Se o atrito ocorrer entre as duas coxas internas, um short de compressão é outra alternativa. Além disso, o mamilo de alguns homens pode sangrar pela fricção com a camiseta. Nesses casos, uma fita microporosa consegue proteger o local.

Imagem: Getty Images

Fones de ouvido

Levar fones de ouvido é uma possibilidade para algumas provas de corrida. Mas os especialistas recomendam que o uso do eletrônico seja com parcimônia. Isso porque a música pode distrair o corredor e o atrapalhar a atingir sua meta. Nos dias de competição, o som pode atrapalhar o corredor a ouvir as orientações.