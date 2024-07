Kimberly-Clark aumenta previsão de lucro anual, supera estimativa de lucro por ação no 2º tri

(Reuters) - A Kimberly-Clark, fabricante de lenços de papel Kleenex, elevou na terça-feira sua previsão de lucro para o ano inteiro, depois de superar as estimativas de Wall Street para o lucro do segundo trimestre, apostando em preços mais altos e na demanda constante por seus produtos de cuidados pessoais.

A demanda por produtos da Kimberly-Clark, incluindo aqueles para a saúde da pele e higiene, manteve-se estável, uma vez que os consumidores que lutam contra o aumento do custo de vida priorizaram as compras de itens essenciais e ajudaram a elevar seus volumes.

A empresa continua a observar padrões de compra resilientes e volumes saudáveis em suas categorias de produtos, sem muita queda, disse Chris Jakubik, diretor de Relações com Investidores da Kimberly-Clark, à Reuters.

O aumento da inovação em produtos e as melhorias no fornecimento ajudaram a Kimberly-Clark a elevar os volumes em 3% em seu negócio de cuidados pessoais, um dos principais contribuidores para a receita, que caiu 3% no ano passado.

Os volumes gerais da empresa aumentaram 1% no trimestre, enquanto seus preços subiram 2%.

Para o ano inteiro, a empresa espera que o lucro por ação cresça a uma taxa de 15% ou mais, acima da taxa inferior a 15%esperada anteriormente.

Os benefícios do aumento de 6% nos preços de seu negócio de cuidados pessoais, juntamente com um crescimento de 8% nas vendas orgânicas, ajudaram a compensar os custos mais altos de insumos, como investimentos relacionados à fabricação e à cadeia de suprimentos, e a expandir suas margens em 290 pontos-base para 36,9%

Em uma base ajustada, o lucro da fabricante das fraldas Huggies foi de 1,96 dólar por ação no trimestre encerrado em 30 de junho, o que superou as estimativas dos analistas, que era de 1,71 dólar por ação, de acordo com dados da LSEG.

No entanto, devido às reduções de estoque dos varejistas na América do Norte, sua principal região geradora de receita, a empresa manteve sua previsão de vendas orgânicas anuais e registrou vendas trimestrais de 5,03 bilhões de dólares, ficando abaixo das estimativas dos analistas de 5,10 bilhões de dólares.

A empresa continua a projetar que as vendas orgânicas anuais cresçam a uma taxa média de um dígito.

(Reportagem de Anuja Bharat Mistry, em Bengaluru, e Jessica DiNapoli, em Nova York)