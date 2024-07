Espanhol é oficializado como enviado da Otan no Mediterrâneo

BRUXELAS, 23 JUL (ANSA) - O secretário-geral Jens Stoltenberg oficializou nesta terça-feira (23) a nomeação do espanhol Javier Colomina como representante especial da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para as relações com países do Mediterrâneo. Colomina é vice-assistente do secretário-geral para Assuntos Políticos e Política de Segurança e foi representante especial de Stoltenberg para o Cáucaso e a Ásia Central.

Com a nomeação, ele servirá como ponto focal da Otan para a região, sendo responsável por coordenar e aumentar a visibilidade dos esforços da aliança militar no flanco sul, além de fortalecer o engajamento com os parceiros.

"As regiões do Oriente Médio, do Norte da África e do Sahel são importantes para a nossa aliança. Javier Colomina tem uma vasta experiência em lidar com parceiros da Otan", explicou Stoltenberg, enfatizando que "sua nomeação fortalecerá ainda mais o importante trabalho da Otan no Sul".

O novo cargo foi instituído na última cúpula da Otan em Washington e era uma demanda da Itália para fortalecer a atenção da aliança militar em uma região marcada pelo persistente fluxo de migrantes forçados. A nomeação de Colomina, porém, foi alvo de protestos por parte do governo da premiê italiana, Giorgia Meloni, que expressou "forte perplexidade" pela escolha do espanhol e deu adeus "às ambições italianas para uma posição que está no centro dos interesses nacionais". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.