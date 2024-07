Dá para perder gordura localizada? Especialista explica a verdade

O excesso de gordura na barriga é um dos itens da silhueta que mais geram incômodo e costuma ser o alvo predileto de exercícios localizados com intuito de atingir especificamente essa parte do corpo. Mas será que esses exercícios são efetivos e reduzem de fato a gordura abdominal? Melhor ainda, será possível reduzir a gordura em uma área específica do corpo?

Paola Machado, formada em educação física, mestre e doutora em ciências da saúde pela Unifesp, afirma que quando fazemos exercícios (associados a uma boa dieta) reduzimos a composição total de gordura do corpo, mas não podemos definir de que parte dele a gordura será usada como combustível.

"A gordura nas células é encontrada na forma de triglicerídeos, que são gorduras armazenadas que o corpo pode usar para obter energia. Antes disso, os triglicerídeos devem ser divididos em seções menores chamadas ácidos graxos livres e glicerol, que são capazes de entrar na corrente sanguínea. Durante o exercício, os ácidos graxos livres e o glicerol usados como combustível podem vir de qualquer parte do corpo, não especificamente da área que está sendo exercitada", explica Machado.

Segundo ela, um estudo com pessoas que realizaram apenas exercícios voltados para a musculatura abdominal por seis semanas não encontrou redução na gordura da região. Outro estudo que acompanhou mulheres com sobrepeso e obesidade por 12 semanas mostrou que o treinamento de abdominal não teve efeito na redução de gordura abdominal, em comparação com a intervenção dietética isolada.

Já um estudo focado na eficácia do treinamento de resistência da parte superior do corpo teve resultados semelhantes. Este trabalho de 12 semanas incluiu 104 participantes que concluíram um programa de treinamento que exercitava apenas os braços não dominantes. Pesquisadores descobriram que, embora tenha ocorrido alguma redução de gordura, ela foi generalizada (para todo o corpo), não somente para o exercício do braço.

Vários outros estudos tiveram resultados semelhantes, concluindo que o trabalho local não é eficaz para utilizar a gordura em áreas específicas do corpo.

"Não importa quanto exercício você esteja fazendo se sua nutrição não estiver equilibrada e se você não estiver se alimentando com um déficit calórico adequado para reduzir a composição geral de gordura corporal", reforça Machado.

Treinamento de força para manter ou até ganhar massa muscular também é muito importante enquanto você reduz gordura corporal, para que não haja perda de músculo junto com a gordura.

*Com informações de coluna de VivaBem de 27/08/2021