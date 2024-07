Dá para beber? Influenciador prova água do 'escapamento' de Toyota polêmico

O Toyota Mirai, carro movido a célula de hidrogênio, foi foco para um vídeo interessante recentemente. No processo de geração de energia deste tipo de motor, o hidrogênio passa por uma célula de combustível que cria eletricidade para mover as rodas do veículo, o que produz vapor d'água. Agora seria possível beber este vapor?

O que aconteceu

Em um vídeo no Instagram, um influenciador resolveu tirar a dúvida: é possível beber a água produzida por um motor a hidrogênio? Para isso, ele utilizou um Toyota Mirai que guiou por alguns dias.

Produto da geração de energia que faz o carro se mover, o vapor d'água é coletado em um tanque que pode ser escoado do carro através de um botão no painel. Desta forma, água em estado líquido sai do compartimento.

A água, entretanto, fica com as impurezas coletadas no tanque e nas tubulações do carro. No vídeo, duas pessoas tomam a água e dizem que é apenas quente e não tem gosto de nada.

O Toyota Mirai recentemente foi alvo de polêmica após um grupo de proprietários processar a marca japonesa por propaganda enganosa devido a problemas de autonomia, falta de postos de abastecimento e custo alto.

Veja:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.