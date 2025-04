Professora: Demanda chinesa pode ser único instrumento de acordo com EUA

A demanda chinesa pode ser o único instrumento de negociação na guerra comercial com os Estados Unidos, afirmou a professora Larissa Wachholz, especialista do Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais), durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

A gente está falando de uma situação extrema. Eu não acho que concentrar as compras agrícolas dos Estados Unidos seja o plano A da China. Se ela pudesse continuar diversificando os seus fornecedores, como tem feito nesses últimos cinco anos, mas a minha reflexão aqui é se ela não tem essa escolha. Para que tenha um acordo [com os EUA], talvez seja o seu único instrumento na mesa, o instrumento da demanda chinesa.

Hoje, o Brasil é o principal fornecedor de produtos agrícolas de tudo que a China importa. O meu receio é que, ao sentarem para um acordo, entre China e EUA, com um déficit na questão central, a China se veja compelida [obrigada a comprar um] volume de compras maior dos Estados Unidos, principalmente no agronegócio, tirando um espaço do mercado brasileiro. A China tem demanda para comprar em larga quantidade, e isso é um risco para o Brasil. Larissa Wachholz, especialista do Cebri

Na semana passada, Trump anunciou um "tarifaço" global sobre impostos cobrados das importações, com outros produtos brasileiros sendo taxados em ao menos 10%. A data foi nomeada pelo republicano como o "dia de libertação". À China, os americanos aplicaram uma tarifa de 34%. Como resposta, o governo de Xi Jinping anunciou a mesma porcentagem sobre os produtos importados dos Estados Unidos.

Na segunda (7), o presidente dos EUA reagiu e aplicou uma tarifa adicional de 50% em cima das taxas já impostas anteriormente ao país asiático. Com isso, os produtos chineses podem receber uma tarifa de até 104% para entrarem nos EUA. Novamente, como resposta, a China também elevou hoje para 84% a carga tarifária aos produtos americanos importados.

Além da China, o Canadá e a União Europeia também reagiram com retaliações aos Estados Unidos. O Japão também estava seguindo o mesmo caminho. Após pressão de Bolsas e investidores, Trump recuou e fixou a tarifa de 10% para os países, com exceção dos chineses, por um prazo de 90 dias.

Ao Canal UOL, a professora explicou que, mesmo diante do cenário delicado, acredita ser possível os dois países entrarem num acordo.

Desde o primeiro mandato do presidente Trump, e mais recentemente no movimento da sua candidatura, ficou muito claro que a China era vista como um dos oponentes mais importantes dos Estados Unidos nessa visão de 'como a gente traz de volta as indústrias' e 'como a gente resolve a questão do déficit comercial'.

Com tudo isso, de fato, o governo chinês parece ter tido tempo para analisar cenários e dar respostas a esse 'tarifaço' de diferentes formas: por um lado, com tarifas e, por outro, com barreiras não tarifárias. São respostas com bastante força, calculadas e cautelosas, deixando sempre nos documentos que está aberto ao diálogo. Portanto, a nossa análise é que esses dois países vão sentar para o diálogo em algum momento. Larissa Wachholz, especialista do Cebri

Professor: China passou a 'pagar para ver' em guerra comercial contra Trump

No UOL News, o professor de relações internacionais Leonardo Trevisan afirmou que a China mudou a sua estratégia e passou a estabelecer o "pagar para ver" na guerra comercial contra Donald Trump.

O que é nós estamos vendo é como se fosse um jogo de cartas: o Trump está jogando e foi para cima, agressivamente. O Xi Jiping [presidente da China] está apenas pagando para ver.

Nós precisamos entender que a China mudou a sua estratégia. Ela tinha uma estratégia de silêncio, mas passou a pagar para ver. O país está oferecendo ao mundo uma alternativa a toda essa violência americana. Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais

Assista ao comentário do professor abaixo:

Brasileiro na China: povo aprova retaliação e reage com memes ao 'tarifaço'

Ainda durante o UOL News, o estudante de administração pública Angelo Rigonatti, brasileiro que mora na China há um ano, afirmou que o povo chinês tem aprovado as medidas de retaliação do governo de Xi Jinping contra o aumento das tarifas imposto pelos Estados Unidos, além de reagir com bom humor nas redes sociais.

Da mesma forma que os brasileiros gostam de fazer memes, os chineses também gostam de fazer. O pessoal tem feito um monte de memes nas redes sociais chinesas, principalmente sobre aquelas ilhas onde os únicos habitantes são os pinguins [a Ilha Heard e as Ilhas McDonald, territórios australianos que também foram tarifados por Trump].

Mas o que eu posso te garantir é que essas declarações [do governo americano em reação às tarifas impostas pela China] chegam aos ouvidos dos chineses, tanto pela mídia tradicional (televisão ou rádio) quanto pela internet. Angelo Rigonatti, estudante brasileiro que mora na China

Assista ao relato do brasileiro no vídeo abaixo:

