ONS deve apresentar estudo até junho para aumentar uso de geração renovável do Nordeste

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) deverá apresentar estudo, até junho, com objetivo de permitir maior escoamento de energia entre os subsistemas brasileiros e prover maior aproveitamento da geração renovável da região Nordeste, conforme decisão em reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) nesta quarta-feira.

Em comunicado, o Ministério de Minas e Energia explicou que o estudo deverá buscar ainda o alcance de reflexos positivos no armazenamento dos reservatórios e no atendimento da demanda máxima.

As iniciativas buscam reduzir cortes de geração de energia renovável, que aumentaram significativamente no ano passado e levam a um desperdício de oferta eólica e solar, enquanto as precipitações nas principais bacias hidrográficas ficaram abaixo da média histórica em março.

A deliberação sobre melhor aproveitamento da geração renovável do Nordeste ainda reconheceu a importância de que o ONS realize aprimoramentos nos Sistemas Especiais de Proteção (SEPs), de modo a permitir aumentar os limites de intercâmbio de energia elétrica entre os subsistemas Norte-Nordeste-Sudeste/Centro-Oeste, explicou o ministério.

O ministério disse ainda que ficou decidido prorrogar, até a reunião de junho do CMSE, a importação de energia elétrica a partir da Venezuela, conforme proposta apresentada pela Bolt, em janeiro e ratificada em abril.

(Por Marta Nogueira)