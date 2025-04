PSG goleia Aston Villa pelas quartas da Liga dos Campeões

A vitória, de virada, por 3 a 1 nesta quarta-feira (9) no Parque dos Príncipes, em Paris, deixa o time parisiense em vantagem na disputa por uma vaga na semifinal da competição europeia.

Sem Marquinhos em campo, suspenso por cartões amarelos, o PSG começou com outro brasileiro como titular na zaga, Lucas Beraldo.

Jogando em casa, embalado pela torcida vibrante, o Paris Saint Germain começou muito ofensivo, e com amplo domínio da partida, pressionou o time inglês, que mal conseguia sair do campo de defesa.

Apesar de algumas chances criadas e de sufocar o adversário no campo defensivo, o PSG foi surpreendido num contra-ataque.

Num erro do lateral português Nuno Mendes, John McGinn iniciou a jogada que resultou em gol de Morgan Rogers, aos 39 minutos. O atacante inglês só teve o trabalho, livre de marcação, de completar um cruzamento para o fundo das redes.

O PSG não demorou a reagir. Aos 44 minutos, o atacante Doué se livrou do zagueiro e acertou um belo chute cruzado, que deixou sem reação o goleiro Martinez, muito vaiado durante toda a partida pelo público francês, ainda muito irritado pelo comportamento do argentino durante a conquista da Copa do Mundo de 2022.

Virada no 2º tempo

No segundo tempo, impondo o mesmo ritmo agressivo, o PSG chegou logo ao gol da virada com Kvaratskhelia. Aos 4 minutos, o atacante georgiano driblou o zagueiro e acertou uma bomba de pé esquerdo, sem chances para o goleiro argentino.

O time inglês se soltou mais na partida, mas tinha dificuldades de criar oportunidades e chegar ao gol parisiense, dando pouco trabalho para o goleiro Donnarumma.

Já nos acréscimos da partida, Dembelé lançou o lateral Nuno Mendes pela esquerda. Na área, o lateral driblou o zagueiro e encobriu o goleiro Martinez para decretar a goleada do time parisiense.

O resultado fez jus ao que os dois times apresentaram em campo. Foram 29 chutes do PSG contra o gol adversário, sendo 11 acertos. O Aston Villa chutou apenas sete vezes, com dois acertando a meta.

Os dois times voltam a se encontrar no jogo de volta na terça-feira (15), no estádio do Aston Villa. Uma derrota por até um gol classifica o PSG para a semifinal da competição.