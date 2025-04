Tarifas sobre México e Canadá não são afetadas pela pausa de 90 dias, diz autoridade da Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - As tarifas dos Estados Unidos sobre produtos importados do México e do Canadá não serão afetadas pela pausa de 90 dias nas tarifas anunciada pelo presidente Donald Trump nesta quarta-feira, disse uma autoridade da Casa Branca.

A tarifa de 25% dos Estados Unidos sobre os produtos importados do México e do Canadá que não estão cobertos pelo pacto comercial USMCA da região continua em vigor, disse a autoridade, acrescentando que a energia e o potássio dos dois países também continuarão a ser tarifados em 10%.

A maior parte dos produtos do México e do Canadá que são cobertos pelo acordo comercial foi excluída das políticas tarifárias abrangentes dos Estados Unidos.

(Reportagem de Andrea Shalal)