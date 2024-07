"Atirador foi morto com uma bala entre os dois olhos", conta Donald Trump em entrevista

Em uma entrevista ao jornal New York Post, concedida a bordo do avião que o transportava para a convenção do Partido Republicano em Milwaukee, o ex-presidente Donald Trump parabenizou os agentes do Serviço Secreto pela morte do jovem que tentou assassiná-lo e matou um bombeiro no público. "Eu deveria estar morto", disse Trump.

"Eles atiraram nele entre os olhos", contou o republicano, acrescentando que "fizeram um trabalho fantástico". O que aconteceu "é surreal para todos nós", destacou Trump, sem alimentar controvérsias sobre falhas na segurança do comício.

A imprensa francesa transcreve a entrevista ao jornal americano e considera que a tentativa de assassinato de Trump reforça suas chances na campanha. "Ele já era favorito depois do fracasso ao vivo de Joe Biden durante o debate, há duas semanas. Agora ele é visto como um mártir e, mais ainda, como um herói, entre alguns americanos", ressalta o jornal Les Echos.

Para o diário econômico francês, a convenção do Partido Republicano que começa nesta segunda-feira (15) em Milwaukee, no estado de Wisconsin, "promete ser carregada de testosterona".

"O líder populista [ou seja, Trump] quer demonstrar vigor e determinação", segundo a publicação. Além disso, a convenção irá revelar o vice da chapa de Trump e três homens estão entre os mais cotados: o senador J.D. Vance, de uma família modesta, representante dos brancos com menos recursos do interior dos Estados Unidos, o senador da Flórida, Marco Rubio, um latino, e o governador de Dakota do Norte, Doug Burgum, um empresário.

A entrevista ao New York Post também é manchete no site dos jornais franceses Libération e Le Parisien.

O local escolhido para a convenção republicana é um moderno complexo desportivo, cujas paredes estão cobertas de imensos painéis com fotos em homenagem ao 45º presidente dos Estados Unidos, que também quer ser o 47º, descreve o Libération.

"Mas a imagem que todos têm na cabeça, e que correu o mundo, é a de Donald Trump com o rosto ensanguentado, levantando o punho, pronto para o combate".

"Muitas pessoas dizem que é a foto mais icônica que já viram", disse Trump ao New York Post. "Eles estão certos e eu não estou morto", acrescentou o pré-candidato.