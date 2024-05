Novas tempestades devem atingir RS hoje e amanhã, alerta Inmet

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas para tempestade com perigo para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O aviso é válido até às 18h de quinta-feira (23).

O que aconteceu

Deve chover entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia. Há grandes chances de queda de granizo e ventos intensos na região, variando entre 60 e 100 km/h. O órgão informa que há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.

Tempestade foram classificadas como perigosas. O Inmet recomendou que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar embaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O Instituto pede para, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Há dois avisos incluindo o Rio Grande do Sul. Um deles está em vigor desde as 10h de hoje e segue até as 10h de amanhã. Este primeiro engloba a região metropolitana de Porto Alegre e as porções centro, sul e noroeste do RS.

O segundo alerta inclui os três estados da região Sul. O aviso é válido para o oeste e sudoeste do Paraná, oeste catarinense, norte e leste gaúcho. A duração é das 10h às 18h da quinta-feira (23).

Os avisos têm as mesmas características e as mesmas recomendações. As únicas variações são os horários e as regiões atingidas.