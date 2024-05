Feriado à vista: 10 casas na Serra da Mantiqueira para curtir nas montanhas

O feriado de Corpus Christi (30 de maio) está aí, e se você ainda não sabe onde passar o fim de semana prolongado, o Guia de Compras UOL dá uma mãozinha com uma seleção de hospedagens na Serra da Mantiqueira.

A região abrange municípios de três estados —São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais— e reúne cidades charmosas "escondidas" em paisagens com montanhas, cachoeiras e muito verde.

A destino mais conhecido é Campos do Jordão, mas vale descobrir outras cidades, como Santo Antônio do Pinhal (SP), Monte Verde (MG) e Visconde de Mauá (RJ). São lugares bacanas para passar uns dias a dois ou em família, curtindo o clima ameno, a natureza admirável e aquele clima interiorano perfeito para desligar-se do mundo.

Disponíveis na plataforma de aluguel Airbnb, essas dez casas convidam a descobrir estes destinos serranos que, muitas vezes, acabam ofuscados pela fama da vizinha Campos do Jordão. De um total de 5, todas receberam notas maiores de 4,9 na avaliação dos hóspedes.

Santo Antônio do Pinhal (SP)

Vista para as montanhas e hidromassagem são destaque Imagem: Reprodução

Trilhas, mirantes, cachoeiras e esportes de aventura garantem dias inteiros de atividade no pequeno município de 6.800 habitantes. Difícil, mesmo, será querer sair do chalé com lareira e banheira dupla de hidromassagem nos dias em que os termômetros registrarem as baixas temperaturas frequentes na Mantiqueira.

Nota no Airbnb: 4,91

Palavra do hóspede: "O chalé é superconfortável. Mantas, travesseiros, lenha para as lareiras... não faltou nada! Vale muito para descansar e curtir a paisagem." (Karina, setembro de 2022)

Monte Verde (MG)

Perto do buchicho, mas com tranquilidade da serra Imagem: Reprodução

Com acomodação para até oito pessoas em três suítes, a Casa Araucária permite passar um tempo em contato com a natureza sem se afastar muito do movimento da cidade —são apenas 800 metros até a avenida Monte Verde. Para o lazer, há piscina com aquecimento solar, bicicletas, redes, churrasqueira e deque com hidromassagem.

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "A casa consegue superar as expectativas! Muito bonita, espaçosa, organizada, limpa e bem localizada, pertinho do centro." (Ana, março de 2023)

Gonçalves (MG)

A hospedagem com design tem terraço para curtir a vista da serra Imagem: Reprodução

Romance ou adrenalina? Os dois. No sul de Minas, a 1.250 metros de altitude, a cidadezinha esbanja cachoeiras, trilhas e atividades mais aventureiras, como canyoning e boia-cross. Para curtir a vida a dois, a cabana conta com fogo de chão no vão central da casa e duas banheiras com vista para as montanhas.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "É notável como cada detalhe do Refúgio foi preparado e pensado com muito carinho. A vista a olho nu supera as expectativas das fotos que tentam expressar de forma fiel à sua real beleza." (Beatriz, fevereiro de 2023)

São Francisco Xavier (SP)

Para acordar com a Serra da Mantiqueira a seus pés Imagem: Reprodução

São Xico, um sossegado distrito de São José dos Campos, é destino preferencial de casais em busca de tranquilidade e romance. Neste chalé para dois, a 5 km do centrinho, a lareira fica perto da cama, para aquecer nas noites frias, e a banheira está na varanda, com vista para as montanhas.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Ótimo lugar para descansar e apreciar a natureza. Vista incrível. Espaço aconchegante, limpo e cheiroso." (Wilson, abril de 2023)

São Bento do Sapucaí (SP)

A vista aberta para as montanhas e a Pedra do Baú é o ponto alto desta hospedagem Imagem: Reprodução

O pequeno município abriga a Pedra do Baú, um dos principais pontos turísticos da Mantiqueira. Neste chalé, o pico pode ser visto a partir do deque de madeira, que dispõe também de duas coloridas banheiras à moda antiga, com água quentinha. Pensada para um casal, a casa tem lareira e cozinha equipada.

Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "Vista espetacular e local muito tranquilo. O chalé tem tudo disponível, além de estar novinho e muito bem cuidado." (Gabriel, março de 2023)

Visconde de Mauá (MG/RJ)

Que tal uma hospedagem com estilo casinha de campo? Imagem: Reprodução

Imponentes araucárias dominam o belo panorama das três vilas que compõem Visconde de Mauá, na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Cercada pelas árvores e instalada em um terreno de 2.200 m², esta casa tem até um riacho para chamar de seu. Há lareira no quarto e na sala, além de rede na varanda.

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Gostei muito da casa e do lugar. Muita natureza e paz. O riacho no fundo é um privilégio." (Rosane, março de 2023)

Bueno Brandão (MG)

Além de hospedagem em uma cabana, tem banho com vista para a Serra da Mantiqueira Imagem: Reprodução

Em meio às montanhas do sul de Minas, perto da divisa com São Paulo, Bueno Brandão é conhecida pelas cachoeiras: são mais de trinta catalogadas na cidade. Nesta cabana, a cama queen size, a cozinha completa e a banheira ao ar livre com vista panorâmica receberam a nota máxima dos hóspedes do Airbnb.

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "A cabana é um espetáculo... linda, organizada, bem equipada e extremamente confortável. O lugar transmite paz e calmaria." (Ana Carolina, abril de 2023)

Sapucaí-Mirim (MG)

Casa na montanha com direito a fogueira para aproveitar a noite estrelada Imagem: Reprodução

Com pouco mais de 7.000 habitantes, a cidade mineira é refúgio de tranquilidade para os visitantes. Nesta casa de 200 m² com jeitão de sítio, até seis pessoas podem se acomodar em três quartos e usufruir da horta, do fogão a lenha, da lareira e do panorama, com vista para a Pedra do Baú.

Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "Uma decoração de tirar o ar, uma das casas mais lindas que já vi. A limpeza é impecável e toda a estrutura muito confortável." (Jessica, março de 2023)

Monteiro Lobato (SP)

Clima de casinha na roça, com direito a fogão a lenha e cachoeira própria Imagem: Reprodução

Conhecida como a terra de Monteiro Lobato, autor das histórias sobre o "Sítio do Pica-pau Amarelo", a pequena cidade tem geografia dividida entre a Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba. Condizente com o clima rural, esta casinha de ar rústico inclui fogão a lenha, filtro de barro, redes e até uma cachoeira dentro da propriedade.

Nota no Airbnb: 4,92

Palavra do hóspede: "Um refúgio perfeito. Casinha linda, limpíssima e cheirosa, cuidada em cada detalhe." (Cristina, abril de 2023)

Passa Quatro (MG)

Para curtir o Centro Histórico de Passa Quatro Imagem: Reprodução

Com pouco mais de 16 mil habitantes, Passa Quatro tem casario tombado do século 19 e diversas fontes de água potável espalhadas pela cidade. O apartamento fica no centro histórico e ocupa o segundo andar de um imóvel residencial, com sala, cozinha, dois quartos e banheiro de uso exclusivo dos hóspedes.

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Localização excelente, bem perto de alguns restaurantes e atrações da cidade, como a maria-fumaça." (Breno, janeiro de 2023)