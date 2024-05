Festa de Roma homenageará 100º aniversário de Mastroianni

ROMA, 10 MAI (ANSA) - Os organizadores da Festa do Cinema de Roma anunciaram nesta sexta-feira (10) que a 19ª edição do evento, que acontecerá entre os dias 16 e 27 de outubro, será dedicada a um dos maiores atores da história da sétima arte, Marcello Mastroianni (1924-1996).

O italiano, multipremiado durante sua carreira nos principais festivais internacionais, sendo três vezes indicado ao Oscar e vencedor de dois Globos de Ouro, será homenageado por ocasião de seu 100º aniversário, celebrado no dia 28 de setembro.

Para celebrar a carreira de Mastroianni, a Festa do Cinema realizará uma longa série de iniciativas e eventos, incluindo uma retrospectiva de filmes, alguns em versões restauradas e que o viu colaborar com diretores renomados como Federico Fellini, Vittorio De Sica, Ettore Scola, Pietro Germi.

Entre as homenagens também haverá a exibição de documentários sobre a vida e obra do ator italiano e exposições e apresentações realizadas entre o Auditório Parco della Musica Ennio Morricone e a Casa del Cinema.

Por fim, a programação ainda promoverá um encontro com a atriz Chiara Mastroianni, filha do ator e de Catherine Deneuve, que receberá uma homenagem especial do festival, cuja imagem oficial terá o italiano como protagonista.

Trajetória - Nascido em 28 de setembro de 1924, em Fontana Liri, pequena cidade da Ciociaria, Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni estreou no teatro em 1946, sob a direção de Luchino Visconti.

Em 1950, Mastroianni se casou com a atriz Flora Carabella, quando teve sua primeira filha, Barbara. No ano de 1972 nasceu sua segunda herdeira, Chiara, com Deneuve.

Ao longo de sua carreira, conquistou fama após participar do filme "The Big Deal" (1958), no papel do fotógrafo Tibério. Em 1960, atingiu o auge como o repórter sem caráter no famoso "A doce vida", do diretor Federico Fellini.

Conhecido como o artista preferido de Fellini, Mastroianni estrelou sucessos como "Os companheiros", "Cidade das Mulheres" e "Ontem, hoje e amanhã", no qual atuou com Sophia Loren. Ao todo foram 12 filmes gravados com a estrela.

Durante sua carreira, o ator também participou dos clássicos "Oito e meio" (1963), "Matrimônio à Italiana" (1964), "Um dia muito especial" (1977), "A noite" (1961), "A comilança" (1973), "Ginger e Fred" (1986), "Olhos Negros" (1987), entre outros.

Mastroianni, que estrelou 160 filmes, faleceu aos 72 anos de idade no dia 19 de dezembro de 1996, em Paris, em decorrência de um câncer de pâncreas. (ANSA).

