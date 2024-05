Como as marcas têm trabalhado para ajudar as vítimas da tragédia no RS?

Esta é a versão online para a edição desta sexta-feira (10/05) da newsletter Mídia e Marketing. Quer se inscrever neste e em outros boletins e recebê-los no seu e-mail? Cadastre-se aqui.

O Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 100 pessoas mortas em decorrência das chuvas que atingem o estado desde o final de abril. Já são mais de 320 mil desabrigados, entre pessoas instaladas em alojamentos cedidos pelo poder público e desalojadas. Dos 497 municípios gaúchos, 431 sofreram alguma consequência dos temporais.

Diante do cenário, a sociedade civil tem se mobilizado em uma série de ações de captação de doações para os atingidos. Uma live organizada pela banda Fresno, feita no estúdio do Podpah, em São Paulo, arrecadou mais de R$ 2 milhões para as vítimas na última terça-feira (7).

Uma vaquinha criada pelo influenciador Felipe Neto arrecadou R$ 5 milhões em 24 horas -com o valor, foram adquiridas 220 unidades do purificador de água potável da startup PW Tech, que já foi utilizado em mais de 20 países em ações de ajuda humanitária. Já o bilionário Elon Musk anunciou que vai doar mil antenas da Starlink, provedora de internet por satélite, para socorristas no estado, "até que a região se recupere".

Enquanto pessoas comuns e bilionários tentam ajudar como podem, muitas empresas já promoveram uma série de ações para auxiliar a população que está sofrendo com a tragédia. O UOL Mídia e Marketing selecionou algumas delas -os números e empresas estão em constante atualização. Confira:

Ambev

A Ambev anunciou a interrupção da produção de cerveja no município de Viamão, em Porto Alegre, para o envasamento de água potável, que será doada à população. A empresa já doou mais de 560 mil litros de água para o Estado.

Americanas

A Americanas doou mais de 25 toneladas de água potável e 60 mil peças de vestuário e cama. Os produtos serão distribuídos pelo Movimento União BR e o Instituto Segunda Chance.

Apple

Tim Cook, CEO da Apple, fez uma publicação no X (antigo Twitter) prestando solidariedade às pessoas afetadas e afirmou que a empresa fará uma doação para ajudar os atingidos, sem detalhar de valores.

Azul

A Azul anunciou que já arrecadou mais de 300 toneladas de doações e que os aeroportos de Viracopos (SP), Confins (MG), Florianópolis (SC) e Jaguaruna (SC) continuam recebendo as doações. O primeiro voo com os donativos pouso ontem (09) pela manhã, em Canoas (RS). A empresa também criou um Fundo Social de apoio humanitário, que arrecadará recursos para prestar assistência aos impactados.

BRF e Marfrig

A BRF e a Marfrig anunciaram a criação de um fundo de ajuda humanitária: a cada R$ 1 doado pelos consumidores, as empresas darão mais R$ 1. As companhias também destinaram 50 toneladas de alimentos e 5,5 toneladas de ração ao estado.

Carrefour

O Grupo Carrefour anunciou que congelará os preços em todas as suas lojas, das bandeiras Carrefour, Atacadão, Sam's Club e Nacional, no Rio Grande do Sul, além de já ter doado 50 mil cestas básicas, em alimentos, água e produtos de higiene.

C&A

A C&A já doou 20 mil kits de peças íntimas, 1 tonelada de alimentos, 200 mil litros de água potável e 50 mil peças para as famílias impactadas.

Cimed

A Cimed doou R$ 1 milhão em medicamentos para o governo estadual, além de anunciar que pretende repor 100% das mercadorias perdidas da marca em todas as farmácias atingidas na tragédia. Além disso, mais de 70 mil pacotes de lenços umedecidos foram doados à população nas farmácias das redes São João e Panvel.

Claro, Tim e Vivo

A Claro deu um bônus de 5GB de dados para os clientes de serviço móvel pré-pago nas cidades impactadas pela tragédia. A Vivo disponibilizou 10GB para todos os clientes dos Vivo Pré e Controle da região. A Tim liberou 10 GB de dados para clientes do Tim Pré e do Tim Controle.

Colgate

A Colgate já anunciou a doação de 1 milhão de unidades de produtos de higiene oral, pessoal e produtos de limpeza.

Gol

A Gol se uniu à Central Única das Favelas (Cufa) para arrecadar itens de uso pessoal, roupas e utensílios domésticos. A operação de envio será feita pela Gollog.

iFood

O iFood anunciou um repasse de R$ 2 milhões para os entregadores do estado, com pagamento mínimo de R$ 100 a cada. O valor será calculado com base na média de ganhos do entregador no último mês.

Itaú

O Itaú anunciou um aporte de R$ 5 milhões na iniciativa da Azul, além de destinar R$ 5 milhões para a ONG União Brasil. O banco também vai isentar tarifas de anuidade de contas e tarifas das máquinas Rede dos clientes corporativos.

JBS

A JBS anunciou a doação de 40 toneladas de alimentos, 2.600 cestas básicas e 40 mil kits de higiene e limpeza aos afetados pelas chuvas.

Kimberly-Clark

A Kimberly-Clark anunciou a doação de 5 toneladas de produtos de higiene pessoal, como lenços umedecidos, fraldas infantis e roupas íntimas descartáveis para adultos para os desabrigados.

Latam

A Latam anunciou que seu programa Avião Solidário transportará doações para população. As arrecadações seguem em parceria com a CVC, que abriu suas 1.000 lojas espalhadas pelo Brasil para receber os itens.

M. Dias Branco

A M. Dias Branco anunciou que entregará mais de 20 toneladas de alimentos para os desabrigados em seu centro de distribuição, localizado na região metropolitana de Porto Alegre.

Mercado Livre

O Mercado Livre doou R$ 1 milhão para a ONG Ação da Cidadania. Seu banco digital, Mercado Pago, incluiu uma funcionalidade de doação para o público, com valores a partir de R$5.

PepsiCo

A PepsiCo irá doar R$ 1,5 milhão em itens de necessidade básica para as organizações sociais da região.

Petrobras

A Petrobras dará R$ 5,6 milhões em apoio à população dos municípios de Canoas e Esteio, destinado ao Movimento União Brasil, para aquisição de itens de primeira necessidade.

Santander

O Santander criou um fundo voltado para os colaboradores e comunidade afetados. Cada R$ 1 doado por colaboradores nas ações internas será dobrado pelo banco.

