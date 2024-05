Exposição do fotojornalista italiano Uliano Lucas vem ao Brasil

SÃO PAULO, 9 MAI (ANSA) - O Museu Nacional da República em Brasília receberá, entre 14 de maio e 7 de julho, a exposição "Revoluções - Guiné-Bissau, Angola e Portugal (1969-1974)", do fotógrafo e jornalista italiano Uliano Lucas.

A mostra vem pela primeira vez ao Brasil no ano da comemoração do 50º aniversário da Revolução dos Cravos em Portugal. O anúncio foi feito pela Embaixada da Itália em Brasília.

A exposição, com curadoria dos professores Elisa Alberani, Miguel Cardina e Vincenzo Russo, é composta por 56 fotos, entre algumas inéditas e outras publicadas na Itália em catálogos fotográficos dos anos 1970 ou em revistas e jornais europeus da época.

As imagens retratam os processos de independência em Angola e Guiné-Bissau e as celebrações pela liberdade em Portugal em abril de 1974, após 48 anos de ditadura.

Ao mostrar e documentar fatos e contextos políticos e sociais contemporâneos de grande relevância, as fotografias da mostra conectam a história recente de Portugal, Itália, Guiné-Bissau e Angola, destacando os valores da democracia, dos direitos humanos e da cidadania.

A exposição será inaugurada em 14 de maio no Museu Nacional da República, às 18h (horário de Brasília) em um evento aberto ao público, que poderá aproveitar uma visita guiada à exposição, acompanhada pelos curadores.

Nos dias 15 e 16 de maio, no auditório 2 do Museu Nacional da República, será realizado o simpósio "Retratos da Revolução", com a participação dos curadores e de outros acadêmicos brasileiros, organizado pelo Instituto de Letras da Universidade de Brasília (UnB).

Na ocasião, o público terá a oportunidade de participar de uma mesa-redonda sobre temas como construção da democracia, liberdade e importância da memória histórica. A participação é gratuita e não é preciso agendamento prévio. (ANSA).

