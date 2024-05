Rio Grande do Sul é responsável por 6% do PIB do país, o 5° maior

Atingido por enchentes em diversas cidades, o Rio Grande do Sul tem uma contribuição significativa no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Em 2023, o estado gaúcho representou 5,9% do PIB nacional, somando R$ 640,23 bilhões. Enquanto isso, o PIB per capita da região ficou em R$ 55.454, 10,5% maior que a média do país.

O Rio Grande do Sul é o quinto maior PIB estadual do Brasil atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. O sexto lugar também pertence a região Sul, com Santa Catarina. Isso faz com que os três estados, somados, tenham 17,4% do PIB brasileiro. O Sudeste, com 52,3%, lidera, segundo dados do IBGE.

Crescimento vem do agronegócio

Boa parte da expansão econômica do estado em 2023 vem da agropecuária. O setor que teve um aumento de 16,3% em seus negócios, valor acima, inclusive, da média nacional que ficou em 15,1%.

Vale ressaltar que as chuvas que assolam o estado também impactaram os negócios da agropecuária no ano passado. Aliás, se no fim do ano as fortes chuvas influenciaram, no começo do ano o problema foi justamente a falta delas. Em 2022, a estiagem já havia atrapalhado o negócio gaúcho. Agora, as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul já causaram R$ 423,8 milhões em prejuízos na agricultura, segundo a CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Os produtos que tiveram maiores destaques na economia do estado foram o milho e a soja, com crescimento acima dos 30%, enquanto o trigo sofreu retração.

O setor de serviços também teve um ano positivo em 2023, com crescimento de 2,7%. O resultado foi impulsionado pelos serviços de informação, intermediação financeira e seguros.

Em compensação, o setor industrial gaúcho teve uma retração de 4% no ano que passou, na contramão do país, que teve crescimento de 1,6%. O destaque negativo ficou para a indústria de transformação, especializada em fazer da matéria prima produto final. A indústria gaúcha ainda foi impactada por férias coletivas de montadoras, como a GM. Os melhores desempenhos industriais no ano passado ficaram nos setores de bebidas, fumo e produtos químicos.