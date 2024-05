EUA revogam algumas licenças de exportação para a chinesa Huawei

Por Alexandra Alper e David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - Os EUA informaram nesta terça-feira a revogação de algumas licenças que permitem que empresas enviem produtos, como chips, para a fabricante de equipamentos de telecomunicações chinesa Huawei Technologies, que está sob sanção.

A medida surge após o lançamento, no mês passado, do primeiro laptop habilitado para inteligência artificial da Huawei, o MateBook X Pro, alimentado pelo novo processador Core Ultra 9 da Intel.

O lançamento do laptop atraiu críticas de parlamentares republicanos, que sugeriram que o Departamento do Comércio havia aprovado que a Intel vendesse o chip à Huawei.

As revogações foram feitas após uma revisão de anos da política dos EUA sobre quais produtos e tecnologia norte-americanos podem ser enviados à Huawei, importante companhia chinesa que é vista como uma ameaça à segurança nacional.

Essas revogações podem prejudicar o recente ressurgimento das receitas da Huawei e também ferir fornecedores norte-americanos que haviam sido autorizados a fazer negócios com a companhia.

“Nós avaliamos continuamente como nossos controles podem proteger melhor nossa segurança nacional e interesses de política externa, levando em consideração um ambiente de ameaças em constante mutação e o panorama tecnológico”, afirmou o Departamento do Comércio em um comunicado.

“Não comentaremos sobre licenças específicas, mas podemos confirmar que revogamos certas licenças de exportações para a Huawei.”

Um porta-voz da Intel se recusou a comentar. A Qualcomm, cujos chips estão em celulares da Huawei, não foi encontrada para comentar em um primeiro momento.

Algumas empresas foram notificadas nesta terça-feira que suas licenças foram revogadas com efeito imediato, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto.

A Huawei não comentou sobre a decisão do Departamento do Comércio dos EUA em um primeiro momento.

A empresa foi colocada em uma lista de restrições comerciais dos EUA em 2019, em meio a temores de que poderia espionar os norte-americanos e como parte de uma tentativa mais ampla de atrapalhar a capacidade da China de reforçar seu exército.

Entrar na lista significa que os fornecedores da empresa precisam buscar uma licença especial, difícil de obter, antes de enviar os produtos.

(Reportagem de Alexandra Alper, David Shepardson, Karen Freifeld e Chris Sanders)