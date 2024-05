MPF pede cassação de Castro e de seu vice após reportagens do UOL

A Procuradoria Eleitoral do Ministério Público Federal pediu hoje (6) a cassação do governador Cláudio Castro (PL), seu vice, Thiago Pampolha (MDB), e do presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Rodrigo Bacellar (União Brasil). A medida foi motivada por duas séries de reportagens do UOL que revelaram os escândalos dos cargos secretos da Ceperj e da Uerj.

O que aconteceu

A procuradoria pediu ainda a inelegibilidade de Castro e Bacellar por oito anos, a partir das eleições de 2022. Na decisão, à qual o UOL teve acesso, consta que foi pedida a inelegibilidade por oito anos de outros seis investigados, com exceção do vice Thiago Pampolha. São eles: Áureo Ribeiro, Max Lemos, Leonardo Vieira Mendes, Gutemberg de Paula Fonseca, Bernardo Rossi e Marcos Venissius da Silva Barbosa.

MPF reconhece práticas simultâneas de abusos de poder político e econômico. Investigação apura irregularidades no financiamento de projetos e programas da Fundação Ceperj (Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro) e da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), reveladas pelo UOL.

Investigação diz que foram contratados milhares "colaboradores temporários" pelo governo do Rio de Janeiro. De acordo com o MPF, o grupo seria de "apoiadores políticos" que atuavam como "cabos eleitorais disfarçados de servidores públicos temporários". "O que evidencia gravidade suficiente para comprometer a legitimidade e a lisura do processo eleitoral, bem como macular a igualdade de oportunidades dentre os demais candidatos, nas Eleições gerais de 2022", segundo a Procuradoria.

Recurso foi "indevidamente utilizado", diz as alegações finais do MPF, apresentadas hoje ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio. "O esquema teve o claro objetivo da utilização da máquina pública estadual, à exclusiva disposição dos investigados, para permitir o escoamento de recursos públicos, dando-lhes aparência de legalidade, mas que, em verdade, foram indevidamente utilizados para promover as suas candidaturas e cooptar votos para as suas respectivas vitórias, nas urnas, atendendo a interesses pessoais escusos e a perpetuação dos referidos políticos nos cargos eletivos do Estado do Rio de Janeiro, sobrepondo-se ao interesse coletivo".

O estratagema, para além de violar as regras basilares da gestão pública, revelou-se, também, um arranjo estruturado para o cometimento das práticas de abuso de poder político e econômico, com inequívoca interferência sobre o processo eleitoral ocorrido, em 2022, que culminou, inclusive, na eleição dos primeiros investigados.

Ministério Público Federal

Reportagem em atualização