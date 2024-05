'É o povo quem está salvando o povo', diz enfermeira de Canoas (RS)

Fora de casa desde a última sexta-feira (3), a enfermeira Vânia Gonçalves, de Canoas (RS), disse no UOL News desta segunda-feira (6) que "é o povo quem está salvando o povo" na cidade dela. Já são 83 mortes confirmadas e mais de 100 desaparecidos após uma semana de chuvas no Rio Grande do Sul.

É o povo fazendo o resgate. O povo salvando o povo. Estamos encaminhando [os resgatados] para os alojamentos. Aqui em Canoas não tem mais lugar, estão encaminhando o pessoal para Cachoeirinha. Não tem onde colocar mais ninguém. Tem gente lá dentro querendo sair e gente que não quer sair. Vânia Gonçalves, enfermeira e moradora de Canoas (RS)

Minha casa só está com o telhadinho aparecendo. A minha e a do bairro inteiro. Estou só com a roupa do corpo. Entre um alojamento e outro, eu pego uma doação para trocar. Levei meu filho de 14 anos para ajudar na Ulbra (Universidade Luterana do Brasil), e a gente tá precisando de ajuda, doação, voluntário que puder e quiser vir ajudar. Vânia Gonçalves, enfermeira e moradora de Canoas (RS)

A enfermeira fez um apelo pelo máximo de ajuda possível para quem puder doar e se voluntariar.

Tá muito triste. A gente precisa de ajuda, de toda forma. Qualquer pouco que vier é muito para nós. Meu filho de 14 anos foi ajudar a gente na Ulbra, também só com a roupinha do corpo. Passei, peguei uma bermuda para ele. Não é só eu, é todo mundo. A gente perdeu tudo. Vânia Gonçalves, enfermeira e moradora de Canoas (RS)

Não deu tempo de salvar nada, nem documento, porque foi muito rápido. Teve um pessoal que estava em outra região e, quando voltou, já não dava mais tempo [de salvar nada]. Vânia Gonçalves, enfermeira e moradora de Canoas (RS)

Com o marido doente desde ontem, Vânia disse que ele perdeu colegas vítimas da tragédia.

Meu marido perdeu 12 colegas do time dele de futebol, ele conhece bastante gente aqui em Canoas. Eu tô sozinha na ida e vinda, porque ele acabou tendo febre de 40 graus. Não sei se é por causa do emocional ou se foi porque teve contato com a água. Quando baixar a água, a situação vai piorar. Vânia Gonçalves, enfermeira e moradora de Canoas (RS)

Veja a íntegra do programa: