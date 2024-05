Thomson Reuters eleva projeção para 2024 com resultado da receita do 1º trimestre

Por Kenneth Li

NOVA YORK (Reuters) - A Thomson Reuters superou as previsões de receita para o primeiro trimestre, elevou suas perspectivas financeiras para 2024 e aumentou seus dividendos anuais em 10% nesta quinta-feira, conforme continua investindo pesadamente em inteligência artificial.

As ações da provedora de notícias e informações sediada em Toronto subiram até 5,67%, atingindo um recorde de 220,23 dólares canadenses, depois de registrar um aumento de 8% na receita trimestral.

As ações subiam 5,27%, a 219,40 dólares canadenses, em Toronto, às 12h33 (horário de Brasília), rumo à maior alta intradiária desde agosto de 2021, segundo dados da plataforma Workspace da LSEG.

A Thomson Reuters relatou receita trimestral de 1,88 bilhão de dólares, acima do total de 1,74 bilhão de dólares registrado no mesmo período do ano anterior e contra expectativa de Wall Street de 1,85 bilhão de dólares no trimestre, mostraram dados da LSEG. A empresa também elevou seu dividendo anual para 2,16 dólares.

A Thomson Reuters disse que seu lucro operacional aumentou 10%, chegando a 557 milhões de dólares, um pouco abaixo das expectativas de 559 milhões de dólares, enquanto seu lucro ajustado por ação, excluindo itens não recorrentes, foi de 1,11 dólar por ação. Wall Street esperava 0,95 dólar por ação.

O presidente-executivo da Thomson Reuters, Steve Hasker, disse em uma entrevista após a empresa divulgar seus resultados que estava otimista de que os investimentos em IA seriam recompensados com o tempo, mas acrescentou que ainda era cedo demais e "muito cedo para declarar vitória".

Hasker citou a boa aceitação de novos produtos baseados em IA, incluindo o CoCounsel, um assistente de IA inicialmente voltado para profissionais da área jurídica, que agora está sendo implementado para outros clientes nos segmentos de mídia, tributário, risco e fraude.

A Thomson Reuters, que disse ter agora um orçamento de 8 bilhões de dólares para adquirir empresas focadas principalmente, mas não exclusivamente, em IA, fechou dois acordos no trimestre. São eles a Pagero, empresa de automação comercial sediada na Suécia, e a World Business Media Unit, uma empresa de mídia do setor de seguros.

A empresa elevou sua projeção de receita total anual como resultado de seu desempenho no primeiro trimestre e agora espera que ela aumente entre 6,5% e 7%, ante 6,5%.

A Thomson Reuters projeta que a receita total de seus três grandes segmentos de negócios -- jurídico, tributário e contábil e corporativo -- aumente entre 8% e 8,5%, ante 8%.

O crescimento de 1% da receita da divisão jurídica da Thomson Reuters foi prejudicado por uma receita menor de transações devido às vendas de algumas divisões.

A empresa disse que a receita de sua divisão corporativa aumentou 16%, o que incluiu o impacto da compra da Pagero.

A receita da divisão de tributos e contabilidade aumentou 17%, uma vez que se beneficiou dos pontos fortes sazonais, em que 60% das receitas ocorrem no quarto e no primeiro trimestres.

A receita da Reuters News subiu 21%, chegando a 210 milhões de dólares, devido a transações não recorrentes de acordos de licenciamento de conteúdo relacionados à IA generativa. A empresa não revelou os parceiros. A receita orgânica na divisão de notícias aumentou 17%.

A Thomson Reuters informou que vendeu 10,1 milhões de ações da London Stock Exchange Group durante o trimestre por 1,2 bilhão de dólares. A empresa disse que vendeu 1,6 milhão de ações da LSEG em 1º de maio e que, após a conclusão dessa venda, passaria a deter 4,3 milhões de ações da LSEG.

A empresa disse que também recomprou 350 milhões de dólares em ações ordinárias da Thomson Reuters como parte de um programa de recompra de 1 bilhão de dólares que termina no segundo trimestre deste ano.

(Reportagem de Kenneth Li em Nova York; reportagem adicional de Amanda Cooper em Londres)