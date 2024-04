Ucrânia diz ter destruído helicóptero em aeroporto de Moscou

ROMA, 26 ABR (ANSA) - A Inteligência Militar da Ucrânia (HUR) anunciou nesta sexta-feira (26) ter destruído um helicóptero pertencente ao Ministério da Defesa da Rússia no aeroporto internacional Ostafievo, em Moscou.

A informação foi revelada por uma fonte de inteligência ao Rbc-Ucrânia, que garante que o helicóptero Ka-32 foi atingido e pegou fogo posteriormente.

"A unidade destruída de equipamento de aviação foi usada pelo Estado agressor para servir os interesses do centro de aviação de Moscou, particularmente no apoio às operações de Exército de ocupação russo", escreveu a HUR em seu canal no Telegram.

As autoridades ucranianas, porém, não forneceram detalhes sobre as operações realizadas perto de Moscou. Segundo a imprensa local, o aeroporto atende o Ministério da Defesa da Rússia e a empresa de petróleo e gás natural Gazprom.

(ANSA).

