Polícia encontra área de lazer do tráfico com piscina e churrasqueira no RJ

Agentes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) do Rio de Janeiro encontraram uma área de lazer do tráfico, nesta sexta-feira (26), durante uma ação contra criminosos que atuam no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, na zona norte da capital fluminense.

O que aconteceu

Os policiais localizaram um imóvel de luxo que serve para o lazer dos criminosos no Alemão. O espaço conta com piscina com iluminação de LED coloridos, área climatizada e uma churrasqueira. A casa ainda aparenta estar em fase de acabamento e tem poucos móveis.

A operação que encontrou a residência tem o intuito de prender foragidos de outros estados. Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a ação conjunta com as forças de segurança do estado também busca "evitar a expansão de disputas territoriais" na região, assim como coibir o roubo de veículos.

Criminosos usam população como escudo. De acordo com a Polícia Civil do Rio, os traficantes utilizam o Alemão como "um bunker" e "promovem restrição de liberdade dos moradores", além de usarem "a população local como escudo".

Não há balanço sobre números de presos até o momento. Em nota enviada na manhã de hoje ao UOL, a PMERJ informou que a ocorrência está em andamento. Também não há registro de mortos e feridos.

Unidade de saúde fechou e outras tiveram programação alterada. Na Penha, as atividades externas da Clínica da Família Aloysio Augusto Novis foram suspensas, mas o atendimento à população segue. No Alemão, a CF Rodrigo Y Aguilar Roig suspendeu o funcionamento. O atendimento à população foi mantido na CF Valter Felisbino de Souza, informou a Prefeitura do Rio.

Trajetos de ônibus foram afetados. Ao todo, oito linhas de ônibus precisaram alterar rotas por causa das operações. As linhas com trajeto alterado foram: 313, 621, 622, 679, 312, 625, 623 e 721.

Passageiros do BRT se esconderam dos tiros, mostra vídeo. Imagens publicadas nas redes sociais mostram passageiros de uma estação na Penha tentando se esconder de disparos.