Itaú suspende cobranças para clientes atingidos por chuvas no RS

SÃO PAULO (Reuters) - O Itaú Unibanco tem adotado uma série de medidas para clientes afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, incluindo suspensão de todas as cobranças, tarifas, anuidades e encargos, afirmou nesta terça-feira o presidente-executivo do banco, Milton Maluhy Filho.

"Absolutamente tudo que é possível, temos suspendido nesse momento", afirmou o executivo na abertura de entrevista à imprensa sobre o balanço do banco divulgado na véspera. Maluhy Filho acrescentou que o Itaú Unibanco tem 36 agências fechadas e 16 agências operando sob contingências no Rio Grande do Sul.

"Temos trabalhado para entender uma a uma as necessidades dos nossos clientes", afirmou, citando ainda uma doação de 5 milhões de reais feita pelo banco e parceria com a companhia aérea Azul para apoiar a chegada de mantimentos e equipamentos de saúde para os socorristas no Estado.

(Por Paula Arend Laier)