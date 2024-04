PM afasta agentes que jogaram spray de pimenta no rosto de homem negro

A Polícia Militar de São Paulo informou hoje que afastou os dois policiais que jogaram spray de pimenta de um homem negro já imobilizado durante abordagem na última terça (23).

O que aconteceu

PM diz ter aberto inquérito para apurar os fatos. Corporação afirmou que não compactua com "desvios de conduta ou excessos de seus agentes."

Vídeo de abordagem circulou nas redes sociais ontem. As imagens mostram um homem rendido por dois agentes em frente ao portão de uma casa. Com uma mão no pescoço do abordado, um dos PMs joga spray de pimenta no rosto do homem, que não oferece resistência.

Foi o próprio homem quem teria acionado a polícia. As informações e imagens foram publicadas pelo deputado estadual Renato Freitas (PT-PR) nas redes sociais. Ele teria ligado para denunciar que estava sendo ameaçado com uma faca pelo ex-marido da dona do imóvel onde residia.

"Morador recebe cobrança de aluguel que já estava pago. O cobrador, ex-marido da dona do imóvel, o ameaça com uma faca. O morador aciona a polícia. Com a chegada dos PMs, a vítima vira criminoso. Mais uma ação abusiva da polícia", escreveu Freitas em uma publicação no X.

Nas imagens, é possível ouvir a proprietária do imóvel. "Ele é uma pessoa boa, é um bom inquilino", disse a mulher que aparece no vídeo pedindo calma aos dois policiais militares. O UOL tenta contato com o homem abordado. O espaço segue aberto para manifestação.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) entrou com um pedido para o Ministério Público investigar o caso. "Estou acionando o Ministério Público por mais um caso de violência policial cometido em São Paulo", escreveu em publicação no X.

Hilton classificou a abordagem como racista. "Não bastasse a ação com claros indícios de racismo da PM, e a Polícia Militar aparentemente agora servir pra cobrar aluguel sob ameaça física", declarou. "Ao chegar na cena, a PM aparentemente decidiu: o negro é o culpado, e a pessoa o ameaçando com uma faca por causa de um aluguel é quem está certa", acrescentou.