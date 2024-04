'Vamos, Fernando': mãe de motorista do Porsche deu bronca para deixar local

Vídeos de câmeras corporais de policiais militares, obtidos pelo UOL, mostram Daniela Cristina de Medeiros Andrade, mãe do motorista do Porsche, dando uma bronca no filho para que eles saíssem logo do local. "Vamos, Fernando", disse ela a Fernando Sastre de Andrade Filho. Ele dirigia o carro que provocou um acidente na capital paulista no dia 31 de março —um motorista de aplicativo morreu e um homem ficou ferido.

Mãe tentava ir embora com filho

Enquanto liberavam algumas testemunhas, um PM diz a uma colega que Fernando está indo embora com a mãe dele, Daniela Cristina de Medeiros Andrade. Outra agente responde: "Pega ele ali. Oxe, oxe, oxe. Aonde ele vai?". Os agentes andam rápido e alcançam a dupla.

— PM: Ou, ou, ou. O senhor era o condutor do carro?

— Daniela: A gente está indo para o hospital, moço.

Uma PM diz que Fernando precisa ser qualificado e questiona sobre a CNH dele. Daniela responde que "já passou tudo para ele [outro PM]. Está tudo com ele, já. Só levar ele para o [Hospital] São Luiz." O agente informa que não liberou a dupla e a mulher diz estar "apavorada" e reforça que levaria o filho para fazer um raio-x.

Conduzida novamente ao local onde estava a viatura da polícia, a mulher responde ser mãe de Fernando quando questionada pela agente. Após isso, policial pede o número do RG de Fernando e a mãe volta a falar que já passou todos os dados do rapaz.

Daniela segue falando com outro agente que precisa levar o filho para fazer uma tomografia da cabeça. Um tio de Fernando se aproxima do local. A agente pergunta os dados dele e, em alguns momentos, é a mãe de Fernando que responde no lugar do filho. A mãe ainda declara que o nariz do filho está sangrando.

— Daniela: Pelo amor de Deus. Deixa eu levar ele para fazer tomografia, moça. Se ele tiver batido a cabeça, cada minuto conta. [?] Seu nariz tá sangrando!

Após Fernando assinar o registro da ocorrência pela PM, Daniela questiona novamente se pode sair do local. A agente questiona para qual hospital ele seria levado e ela responde "São Luiz". Após a liberação da PM, a mãe de Fernando pega ele pelo braço.

— Daniela: Vamos, Fernando!

Apesar dos diversos pedidos da mãe de Fernando, ele não foi levado a um hospital após deixar o local da colisão. Os policiais foram até a unidade de saúde para colher o depoimento do motorista e fazer o teste do bafômetro, mas foram informados na recepção de que ele não deu entrada em qualquer hospital da rede São Luiz. A polícia também foi até a casa da família de Fernando e tentou contato com mãe e filho por telefone, mas sem sucesso.

Relembre o caso

Fernando Sastre bateu o Porsche contra veículo do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana. O acidente aconteceu no dia 31 de março, na avenida Salim Farah Maluf, em São Paulo.

Carro do empresário estava a mais de 150 km/h. A informação é do Ministério Público. Testemunhas já tinham contado à polícia que Fernando fez uma ultrapassagem em alta velocidade — o limite de velocidade na via é de 50 km/h — perdeu o controle e colidiu com traseira do Sandero.

Fernando Sastre foi liberado da delegacia após prestar depoimento. Ele se apresentou à polícia 38 horas após ter deixado o local do acidente. "Ele falou só o básico para não se culpar", afirmou o delegado Nelson Vinicius Alves, acrescentando que Fernando estava frio e tranquilo durante o depoimento. Na semana passada, o delegado foi afastado da investigação e da delegacia responsável pelo caso após cobrar as imagens das câmeras corporais dos PMs.

Sindicância mostrou que houve "falha de procedimento" dos PMs que abordaram o motorista do Porsche. Agentes erraram ao não testar se Fernando estava alcoolizado, disse a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) em nota. Um procedimento foi aberto para responsabilizar os policiais.

Imagens de câmeras corporais de PMs que atenderam a ocorrência foram entregues após 22 dias. O conteúdo já havia sido solicitado durante as investigações.