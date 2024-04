Maurício Arruda diz como programa de TV mudou seu olhar sobre arquitetura

Um banheiro foi a primeira reforma que Maurício Arruda levou até o fim como arquiteto responsável. Do cômodo ao escritório Todos, que o arquiteto divide com um sócio, ele diz que apresentar o programa "Decora", no GNT, mudou seu olhar sobre a arquitetura.

Maurício é o convidado desta segunda (29) do "Divã de CPNJ", apresentado por Facundo Guerra no Canal UOL.

Foi determinante para a minha carreira. Eu voltava para o escritório e dizia 'precisamos ouvir as pessoas, inserir os objetos das pessoas, não podemos virar uma linha de produção'.

Maurício Arruda, arquiteto

Em um ambiente profissional, com escritórios e clientes que valorizam e buscam por uma assinatura original nos seus projetos, Maurício explica que, a partir do programa, passou a encontrar, no desejo do cliente, uma inspiração que combine com as suas referências na arquitetura para criar e desenvolver o projeto.

Divã de CNPJ:

A cada semana, o empreendedor Facundo Guerra entrevista donos de negócios que investiram em diferentes ramos de mercado para entender quais são as dores, caminhos e necessidades para criar e manter um negócio no Brasil.

O videocast estreia novos episódios toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast. Confira o episódio completo com Maurício Arruda a partir desta segunda (29).