Kasparov, campeão mundial de xadrez, é preso na Rússia

ROMA, 26 ABR (ANSA) - O Tribunal de Syktyvkar prendeu o campeão mundial de xadrez e cofundador do "Fórum Rússia Livre" (FRF), Garry Kasparov, crítico proeminente do governo russo, juntamente com vários outros ativistas na última quinta-feira (25).

O enxadrista ex-número 1 do mundo foi acusado de criar uma "comunidade terrorista", de financiar "atividades terroristas" e de ter incitado publicamente o terrorismo, informou a imprensa russa e ucraniana.

A ativista Yevgeniya Chirikova, o ex-diretor executivo do Movimento de Solidariedade Russo Ivan Tyutrin e o ex-deputado Gennady Gudkov também foram detidos.

De acordo com fontes do Serviço Federal de Segurança Russo (FSB), um processo criminal foi aberto na República russa de Komi.

Kasparov fugiu da Rússia em 2013 e atualmente mora em Nova York.

Seu fórum FRF apresenta-se como uma alternativa intelectual ao atual regime político na Rússia.

No início deste ano, o ex-jogador de xadrez, que se tornou o campeão mundial mais jovem de todos os tempos em 1985, aos 22, foi incluído por Moscou em uma lista de "terroristas e extremistas". (ANSA).

