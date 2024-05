Meloni visita Líbia para pedir fim de 'presenças estrangeiras'

ROMA, 7 MAI (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, chegou à Líbia nesta terça-feira (7) para discutir com as autoridades temas como a estabilidade do país, a cooperação econômica e a crise migratória.

O governo italiano considera a Líbia um "parceiro crucial" para abordar as causas profundas dos movimentos migratórios e tem pedido um compromisso para definir projetos concretos para implementar na África.

Meloni, acompanhada pelos ministros Anna Maria Bernini (Educação), Orazio Schillaci (Saúde) e Andrea Abodi (Esportes) desembarcou em Trípoli, onde se encontra com o premiê do governo de Unidade Nacional da Líbia, Abdul Hamid Mohammed Dabaiba, e com o presidente do Conselho Presidencial da Líbia, Mohammed Yunis Ahmed Al-Menfi.

Na sequência, a premiê italiana seguirá para Bengazi, onde se reunirá com o líder do Exército Nacional da Líbia, general Khalifa Belqasim Haftar, como parte do compromisso da Itália de trabalhar com todos os protagonistas líbios.

Segundo fontes italianas, Meloni destacará que "é importante avançar no processo político, preservando a unidade das instituições líbias, e trabalhar para pôr fim à presença das forças estrangeiras no território líbio".

Além disso, deve reiterará o compromisso da Itália com a estabilidade da Líbia, inclusive através do apoio aos esforços das Nações Unidas na mediação para um acordo para as eleições presidenciais e parlamentares.

Conforme divulgado pelas fontes, o compromisso do governo italiano de estar em toda a Líbia, trabalhar com todos os diversos protagonistas do país não é novo, e vê também a importante presença do Consulado geral em Bengazi, reaberto em 2021 - a primeira sede diplomática reaberta após o cessar-fogo de outubro de 2020.

Por fim, a expectativa é de que Meloni discutirá a reconstrução de Derna, atingida em setembro de 2023 por uma inundação devastadora, recordando o compromisso imediato da Itália, através das Forças Armadas, da Defesa Civil e da ajuda humanitária, e reforçando como o mundo empresarial italiano pode oferecer competências valiosas para a atividade de reconstrução.

(ANSA).

