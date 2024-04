Ibovespa fecha em alta com dados de inflação no Brasil e nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, com esperanças de um início de corte de juros pelo Federal Reserve em setembro após uma leitura de inflação nos Estados Unidos dentro das expectativas, além de um aumento menor do que o esperado no IPCA-15 no Brasil.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,54%, a 126.563,45 pontos, de acordo com dados preliminares, acumulando na semana avanço de 1,15%.

Na máxima do dia, o Ibovespa chegou a 126.826,13 pontos. Na mínima, a 124.650,92 pontos. O volume financeiro no pregão somava 16,74 bilhões de reais antes dos ajustes finais.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)