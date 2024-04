Governo agirá para tornar aviação regional parte do dia a dia do brasileiro, diz Haddad

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que a reforma tributária já prevê forte estímulo à aviação regional, mas indicou que o governo ainda encaminhará ao Congresso sugestões para permitir que o setor possa fazer parte do "dia a dia do brasileiro".

Ao acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita à fábrica da Embraer, em São José dos Campos (SP), Haddad disse que o Brasil precisa de mais serviços aéreos e que "ajudar a aviação regional é ajudar a Embraer".

Segundo Haddad, em reunião com executivos da Embraer e da Azul nesta tarde, foi discutido se o projeto de lei complementar de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, encaminhado ao Congresso nesta semana, merecia algum "ajuste", e sua conclusão foi que sim.

"Vamos fazer chegar ao Congresso as sugestões para que a aviação regional, que tem alíquota diferenciada na emenda constitucional, e portanto tem um estímulo adicional, possa passar a fazer parte do dia a dia do brasileiro", disse Haddad em discurso.

"Se a gente não entender que o Brasil precisa de mais serviços aéreos, a gente vai ficar para trás", acrescentou o ministro, ao ressaltar que o país tem dimensões continentais com forte demanda por voos também fora das capitais.

(Reportagem de Gabriel Araújo)