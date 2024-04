GM encerrará produção na Colômbia e Equador

BOGOTÁ (Reuters) - A General Motors encerrará operações de fabricação na Colômbia e no Equador, informou a montadora nesta sexta-feira, como parte de estratégia do grupo focada em veículos de última geração.

A produção será interrompida na fábrica em Colmotores, na Colômbia, a partir desta sexta-feira, disse a empresa, enquanto as operações no Equador vão parar no final de agosto.

Na Colômbia, a empresa está buscando permissão do Ministério do Trabalho para demitir 850 trabalhadores, disse um porta-voz. A fábrica colombiana está operando com 9% da capacidade ocupada, disse a GM, enquanto a operação no Equador produz a 13%.

Apesar de deixar de produzir, a GM afirmou que manterá concessionárias nos dois países.

(Por Nelson Bocanegra e Luis Jaime Acosta)