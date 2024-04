"Cumprida a missão, eu sairia. Isso continua valendo, e ele Haddad sabe disso desde o começo", diz Appy

Após dizer que o seu trabalho no ministério da Fazenda está chegando ao fim, o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy, afirmou que, desde o começo, a passagem pela pasta seria temporária.

Em entrevista após participar de um encontro com advogados tributaristas na FGV Direito, Appy explicou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sabe, desde que o convidou, que seria para uma única missão - no caso, a reforma dos impostos que recaem sobre o consumo, da qual ele é um autor intelectual.

"Cumprida a missão, eu sairia. Isso continua valendo, e ele Haddad sabe disso desde o começo", disse Appy. Apesar disso, ele promete seguir no cargo até o fim do ano para ajudar tecnicamente na tramitação do projeto de regulamentação da reforma tributária, entregue nesta semana ao Congresso.

Nesse período, ele pretende deixar também pronta a proposta de mudanças no imposto de renda, o próximo capítulo da reforma tributária. Segundo Appy, a reforma do imposto de renda está sendo trabalhada desde o ano passado, mas ainda não está pronta para ser levada ao Congresso, um passo que também dependerá, conforme pontuou, de decisão política.