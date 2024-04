Colômbia restringe carne dos EUA por causa de gripe aviária em vacas leiteiras

São Paulo, 26 - A Colômbia restringiu temporariamente a importação de carne bovina e produtos de carne bovina dos Estados norte-americanos onde vacas leiteiras testaram positivo para gripe aviária, informou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Esta é a primeira restrição internacional associada ao surto de gripe aviária no rebanho leiteiro dos EUA, e levanta preocupações de que outros países também limitem a importação de carne bovina e produtos lácteos dos EUA. Segundo a Federação de Exportação de Carne dos EUA, os embarques de produtos de carne bovina para a República Dominicana também podem sofrer atrasos.Conforme o porta-voz da federação, Joe Schuele, as restrições impostas pela Colômbia "não têm base científica". "Embora a Colômbia não seja um grande destino para a carne bovina dos EUA, isso certamente atrapalha exportadores que têm clientes na Colômbia, e os clientes que são afetados", disse.No ano passado, a Colômbia importou o equivalente a US$ 39 milhões em carne bovina e produtos de carne bovina dos EUA.Na quarta-feira, o USDA disse que vai exigir que rebanhos de gado leiteiro em trânsito entre Estados sejam testados para gripe aviária a partir desta segunda-feira, 29. Desde o fim de março, a gripe aviária já foi detectada em 33 rebanhos leiteiros no Texas, Novo México, Kansas, Idaho, Michigan, Carolina do Norte, Ohio e Dakota do Sul.A embaixada da Colômbia nos EUA, o USDA, o Escritório da Representante de Comércio dos EUA e a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) não responderam a pedidos para comentar as restrições. Fonte: Dow Jones Newswires.