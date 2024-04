Cidades de SP e do RJ podem registrar até 40ºC em onda de calor histórica

Cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro podem registrar até 40ºC entre o fim deste mês e a primeira semana de maio, segundo previsão da agência meteorológica MetSul, divulgada nesta sexta-feira (26).

O que aconteceu

A previsão cita que cidades da região Centro-Oeste e Sudeste podem ser atingidas por essa nova onda de calor.

As duas regiões podem registrar temperaturas de 5ºC a 10ºC acima das médias históricas.

O calor deve ser intenso principalmente no interior de São Paulo e do Rio de Janeiro. No interior paulista, especialmente em cidades do Oeste, do Centro e do Norte do estado, máximas acima de 35ºC serão diárias com alguns dias apresentando marcas entre 37ºC e 40ºC. Em alguns dias, o calor será extremo para esta época também no litoral paulista.

Na cidade de São Paulo, as máximas nestes últimos dias de abril podem chegar a 31ºC a 33ºC em algumas tardes, segundo a MetSul. Na primeira semana de maio, podem ocorrer tardes com até 32ºC a 34ºC ou mais.

Segundo análise da agência, são marcas "anormais" para esta época do ano. A média máxima da capital paulista é de 26,6ºC em abril e 23,4ºC em maio. O recorde absoluto de temperatura máxima de São Paulo em maio, desde o começo das medições em 1943, de 31,7ºC, pode ser derrubado na primeira semana de maio.

Rio de Janeiro

A previsão mostra que o estado do Rio de Janeiro também deve registrar temperaturas atípicas. Moradores da capital e da Baixada Fluminense podem ter que lidar com temperaturas entre 35ºC e 38ºC à tarde. Em alguns dias, especialmente na primeira semana de maio, as máximas podem ficar ao redor e até acima de 40ºC.

Minas Gerais e Espírito Santo também podem registrar temperaturas acima da média. No interior de Minas, cidades mais a Oeste e ao Norte devem experimentar as maiores máximas. Várias tardes em Belo Horizonte terão máximas perto e acima de 30ºC, quando a média máxima de maio é de 25,7ºC.

Ainda segundo a MetSul, o cidades dos vales no Rio Grande do Sul, Grande Porto Alegre e Noroeste podem ter 31ºC a 33ºC com marcas isoladamente superiores.

Já cidades do Oeste e do Norte do Paraná podem registrar por vários dias temperaturas próximas ou que superem 35ºC. Curitiba também deve ter muitos dias de máximas de 27ºC a 29ºC, o que é acima da média máxima de maio de 21,1ºC.