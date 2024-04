Brasil pode ser um mercado tão grande para a OXXO quanto o México, se não for maior, diz executivo

(Reuters) - A engarrafadora e varejista mexicana FEMSA está confiante de que a rede de conveniência OXXO pode se expandir no Brasil para o tamanho que tem atualmente no México, e até mais, disse um executivo sênior da empresa nesta sexta-feira.

"Acho que o Brasil, se formos bem, pode se tornar tão grande quanto OXXO México, se não for maior. Levará alguns anos, mas estou muito entusiasmado com a oportunidade", disse José Antonio Fernández Garza, diretor-geral da Divisão de Proximidade e Saúde da FEMSA, em uma chamada para apresentar os resultados da empresa, que também controla a engarrafadora Coca-Cola FEMSA

Fernández acrescentou que a empresa planeja crescer em outros países da América Latina, como Colômbia e Peru.

A engarrafadora e varejista mexicana FEMSA disse nesta sexta-feira que seu lucro líquido caiu 93,9% no primeiro trimestre, em uma comparação desfavorável com o mesmo período do ano passado, quando registrou um forte ganho com a venda de seu investimento na Heineken.

As receitas trimestrais da empresa aumentaram 11,3%, impulsionadas por vendas mais altas em todas as unidades de negócios, exceto na divisão farmacêutica. Seu Ebitda ajustado aumentou 15,4% no período.

(Reportagem de Juana Casas)