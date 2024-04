Blinken diz que protestos sobre Gaza são marca da democracia e lamenta "silêncio" sobre Hamas

Por Simon Lewis

PEQUIM (Reuters) - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse nesta sexta-feira que os protestos nas universidades norte-americanas contra a guerra de Israel em Gaza são uma marca da democracia norte-americana, mas criticou o que ele chamou de "silêncio" sobre o grupo militante palestino Hamas.

A polícia entrou em confronto com estudantes que criticavam a guerra e o apoio do governo Biden à guerra de Israel em Gaza, com quase 550 prisões feitas por causa dos protestos na última semana nas principais universidades dos EUA, de acordo com uma contagem da Reuters.

Perguntado em uma coletiva de imprensa na China se ele estava levando em conta a mensagem dos manifestantes, Blinken disse que entendia que o conflito provocava "sentimentos fortes e apaixonados" e que o governo estava fazendo tudo o que podia para interromper a guerra.

"Em nosso próprio país, é uma marca de nossa democracia que nossos cidadãos exponham suas opiniões, suas preocupações, sua raiva, a qualquer momento, e acho que isso reflete a força do país, a força da democracia", disse Blinken.

Mas ele sugeriu que os críticos deveriam concentrar sua ira nos militantes do Hamas, que desencadearam a guerra com o ataque de 7 de outubro ao sul de Israel, no qual cerca de 1.200 pessoas morreram e cerca de 250 foram feitas reféns, de acordo com os registros israelenses.

A resposta militar de Israel matou mais de 34.000 palestinos e feriu mais de 77.000, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, governada pelo Hamas.

"Também é notável o silêncio sobre o Hamas, como se ele não fizesse parte da história", afirmou Blinken.

"Mas, como eu também já disse várias vezes, a maneira como Israel se empenha em garantir que o dia 7 de outubro não volte a acontecer é profundamente importante. E estamos trabalhando todos os dias para tentar minimizar os danos causados a pessoas inocentes e para garantir que elas tenham a assistência e o apoio de que precisam."

Blinken, que se encontrou com o presidente chinês, Xi Jinping, e outras autoridades em Pequim na sexta-feira, disse que discutiu como a China pode desempenhar um papel construtivo em crises globais, inclusive no Oriente Médio, onde ele disse que Pequim pode desencorajar o Irã e seus representantes a não aumentar o conflito.

(Reportagem de Simon Lewis, reportagem adicional de Antoni Slodkowski)