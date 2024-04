Sakamoto: Entrega de regulamentação da reforma inicia temporada de lobby

Com a entrega da regulamentação da reforma tributária no Congresso Nacional, a temporada do "lobby descarado" vai começar nos gabinetes dos parlamentares, disse o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News da manhã desta quinta-feira (25).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), entregou nesta quarta-feira (24) no Congresso a primeira proposta para regulamentar a reforma tributária.

Começou a temporada de lobby descarado. Com a entrega do texto da proposta pelo governo, que será colocada do avesso pelos deputados e senadores, as lojas de calçados vão vender horrores porque os lobistas vão bater perna a torto e a direito para que cada lobista de cada área garanta que tenha privilégio. Esse é um problema que precisamos ficar de olho.

Todo mundo acha que tem o privilégio porque o 'meu setor é especial'. No final do dia, significa preocupação para render mais dinheiro e garantir vantagens. Há setores que atingem a população mais pobre que devem garantir isenção de cesta básica para o arroz, feijão e farinha serem mais baratos. Os lobistas de supermercados vão tentar enfiar produtos de luxo dentro da cesta básica.

Cada setor econômico diferente, que se sentir prejudicado, ou não, que ver nesse momento a possibilidade de tirar um cascalho, vai bater perna, vai bater solado.

O colunista acredita que o lobby deveria ser regulamentado no país para haver mais transparência na política.

Isso lembra o quão importante seria se o lobby no Brasil fosse regulamentado. Você pega avião na terça-feira de manhã de São Paulo para Brasília, você encontra um monte de lobista no avião. É o trabalho deles, mas deveria ser regulamentado, porque o lobby existe.

Deveria ser regulamentado para que a gente soubesse quem os parlamentares recebem, quem o pessoal do Poder Executivo recebe, com que pauta e com qual tempo, para que a gente, inclusive, possa fiscalizar o trabalho do lobby.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: