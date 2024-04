Polícia do Guarujá encontra corpos em decomposição após denúncia anônima

Três corpos em estado avançado de decomposição foram localizados pela Polícia Militar na quarta-feira, 24, enterrados no Guarujá, litoral de São Paulo. As vítimas foram encontradas após denúncia anônima e ainda não foram identificadas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o local onde os corpos estavam passou por perícia e o caso é investigado como morte suspeita pela Delegacia do Guarujá.

Segundo a pasta, a Polícia Civil atua para identificar as vítimas e esclarecer as circunstâncias do ocorrido. O Morro da Vila Baiana, local onde as vítimas foram localizadas, é um dos pontos de busca pelo soldado Luca Angerami, desaparecido no dia 14.

O militar, que atuava na capital, desapareceu no Guarujá há mais de duas semanas. O veículo do rapaz foi localizado no mesmo dia do desaparecimento abandonado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

Sete pessoas já foram presas por suspeita de envolvimento no caso, todos os casos registrados na 3ª Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), segundo a SSP.

Integrantes do Comandos e Operações Especiais (COE), equipes da Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental e Corpo de Bombeiros estão atuando em conjunto com a Polícia Civil na procura pelo agente.

A Baixada Santista tem recebido reforços policiais durante a Operação Escudo, em agosto e setembro do ano passado, e na Operação Verão deste ano, entre dezembro e março. A mobilização policial ocorreu após mortes de agentes. Essas operações deixaram mais de 80 civis mortos nos dois períodos. Entidades de direitos humanos e a Ouvidoria das Polícias de São Paulo denunciaram excesso da atuação policial, o que vem sendo negado pela Secretaria da Segurança Pública, que diz investigar todas as ocorrências.