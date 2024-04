Petrobras: Prates, Mendes, Renato Galuppo, Bruno Moretti, Vitor Saback e Dubeux eleitos para CA

A União elegeu uma chapa com seis indicados para o Conselho de Administração da Petrobras em eleição por voto múltiplo durante a Assembleia Geral Ordinária (AGO) desta quinta-feira, 25. O atual presidente do colegiado, Pietro Mendes, também foi reconduzido à função.

Assim como Mendes, o presidente da estatal, Jean Paul Prates, e os já conselheiros Bruno Moretti, Vitor Saback e Renato Gallupo foram reeleitos ao colegiado, todos com o mesmo número de votos, 5,16 bilhões. Rafael Dubeux, secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, pasta que o apoiou dentro do governo, foi eleito pela primeira vez ao colegiado, com 4,57 bilhões.

Também indicados pela União, para o caso de alguma substituição de última hora, Ivanyra Maura Correia e Benjamin Rabelo Filho receberam menos votos e ficaram de fora do Conselho de Administração da Petrobrás.

Galuppo e Dubeux foram eleitos como conselheiros independentes com anuência da União, embora o segundo ocupe cargo no governo Federal. Assim como eles, os representantes de minoritários, Marcelo Gasparino e José João Abdalla, também entram como membros independentes. Os demais entram no colegiado da estatal como membros não independentes.

Conforme já era comentado nos bastidores, a única alteração na participação da União na Petrobras foi a entrada de Dubeux no lugar do ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Sergio Rezende, que deixa o CA.