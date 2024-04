ONS elege Marcio Rea para diretor-geral; novo diretor de TI eleito vem do MME

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) elegeu em assembleia nesta quinta-feira Marcio Rea para o cargo de diretor-geral, com mandato iniciando em 17 de maio, em substituição a Luiz Carlos Ciocchi.

A Reuters noticiou na véspera que Rea, atualmente presidente da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), havia recebido convite do governo para assumir o posto no órgão que opera o sistema elétrico brasileiro.

A assembleia desta quinta-feira também aprovou Maurício de Souza como novo diretor de TI, Relacionamento com Agentes e Assuntos Regulatórios, no lugar de Marcelo Prais.

Souza é chefe de gabinete do Ministério de Minas e Energia (MME) e também presidente do Comitê de Pessoas da Petrobras e conselheiro fiscal da estatal PPSA. Formado em Direito e História, ele cursa MBA em direito e regulação do setor elétrico.

Já Alexandre Zucarato foi reconduzido para a diretoria de Planejamento do ONS.

(Por Letícia Fucuchima)