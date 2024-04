Deputada do PL faz xenofobia ao citar Maranhão: Mais Bolsa Família que CLT

A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) cometeu xenofobia ao comparar o Maranhão a Santa Catarina e dizer que o estado nordestino "tem mais gente no Bolsa Família".

O que aconteceu

Zanatta afirmou que o Maranhão tem mais beneficiários do programa do que pessoas com contrato de trabalho CLT. "Não tem como nós sermos todos iguais. Santa Catarina não é igual ao Maranhão, por exemplo. Aliás, o meu estado, Santa Catarina, tem mais gente com carteira assinada do que no Bolsa Família, ao contrário do Maranhão, que tem mais gente no Bolsa Família do que com carteira assinada", disse a deputada.

Com essa minha frase eu tenho que cuidar porque outro dia o ministro da Comunicação falou que ela era xenofóbica. Agora falar a verdade virou crime. Por isso vocês querem censurar, né, gente? Porque vocês não aguentam a verdade. Santa Catarina dá certo. Quando eu falo a verdade começa a gritaria. Julia Zanatta (PL-SC), deputada federal

Fala foi feita foi durante debate sobre estados legislarem sobre porte de armas de fogo. A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara aprovou nesta quarta-feira (24) projeto de lei complementar que autoriza os estados e o Distrito Federal a legislarem sobre a posse e o porte de armas de fogo em caso de defesa pessoal, práticas desportivas e de controle de espécies exóticas invasoras.

Proposição faz parte da campanha da bancada da bala contra o "revogaço" proposto por Lula. A revogação foi determinada logo no início do mandato do presidente, derrubando normas do governo Bolsonaro. O STF também decidiu, em reiteradas oportunidades, declara inconstitucional leis estaduais que facilitam o porte de armas.

O texto foi aprovado por 34 votos a 30. Agora, ele vai a plenário, onde precisará da maioria absoluta, ou seja, pelo menos 257 votos dos 513 deputados, para ser aprovado.