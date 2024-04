Cesta básica: veja produtos com isenção de impostos na reforma tributária

A proposta de regulamentação da reforma tributária enviada pelo governo ao Congresso Nacional estabelece a criação de uma nova cesta básica de alimentos. Diversos itens serão contemplados com a isenção total dos novos impostos definidos pelo projeto, enquanto outros terão redução de impostos. Itens de higiene pessoal e limpeza também terão redução de alíquota.

Veja os alimentos da nova cesta básica

O primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária foi entregue ontem à Câmara dos Deputados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O documento trata das regras gerais de aplicação dos novos tributos: a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) federal, o IBS (Impostos sobre Bens e Serviços) de estados e municípios, e o Imposto Seletivo (IS).

Diversos itens terão isenção total de impostos. Segundo o documento, os produtos devem garantir a alimentação saudável e nutricionalmente adequada. Entre os critérios para escolher os itens, estão privilegiar alimentos in natura ou minimamente processados e privilegiar alimentos consumidos majoritariamente pelas famílias de baixa renda.

Arroz

Leite fluido pasteurizado, industrializado ou em pó

Manteiga e margarina

Feijões

Raízes e tubérculos

Cocos

Café

Óleo de soja

Farinha de mandioca

Farinha, grumos e sêmolas, de milho, e grãos esmagados ou em flocos, de milho

Farinha de trigo

Açúcar

Massas alimentícias

Pães do tipo comum

Conforme o texto, os alimentos da cesta básica devem ficar isentos das cobranças da CBS e do IBS. Os dois tributos compõem o IVA (Imposto sobre Valor Adicionado) Dual, considerado o "coração" da reforma tributária.

O texto afirma que a escolha prioriza os alimentos consumidos pelos mais pobres. Para isso, foi definido um indicador para determinar a relação entre o quanto cada um dos itens pesa no orçamento das famílias de baixa renda.;

Itens com redução de impostos

Além dos produtos isentos, a reforma tributária também reduz as alíquotas em 60% de outros alimentos.

Carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal (exceto foies gras), carne caprina e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos

Peixes e carnes de peixes (exceto salmonídeos, atuns; bacalhaus, hadoque, saithe e ovas e outros subprodutos)

Crustáceos (exceto lagostas e lagostim) e moluscos

Leite fermentado, bebidas e compostos lácteos

Queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino

Mel natural

Mate

Farinha, grumos e sêmolas de cerais, grãos esmagados ou em flocos de cereais

Tapioca

Óleos vegetais e óleo de canola

Massas alimentícias

Sal de mesa iodado

Sucos naturais de fruta ou de produtos hortícolas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e sem conservantes

Polpas de frutas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e sem conservantes

Produtos de higiente e limpeza

Alguns itens de higiene pessoal e de limpeza também têm redução de 60% da alíquota. São produtos principalmente consumidos por famílias de baixa renda, diz o documento.

Sabões de toucador

Dentifrícios

Escovas de dentes

Papel higiênico

Água sanitária

Sabões em barra

Sem caviar ou lagosta

Supermercados pediram inclusão de itens de luxo. No início do mês, a Abras (Associação Brasileira de Supermercados) havia encaminhado um pedido ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para a ampliação do conceito de cesta básica.

Isenção para caviar e champanhe. A proposta dos supermercados defendia da defesa de isenção de impostos para itens como fígados gordos ("foie gras"), camarão, lagostas, ostras, queijos com mofo e cogumelos, e da redução de 60% na alíquota dos impostos para caviar, cerveja, vinho, champanhe e chocolate.