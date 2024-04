Ações europeias recuam com balanços e dados econômicos dos EUA fracos

Por Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta quinta-feira, pressionadas por balanços desanimadores da gigante do setor de consumo Nestlé e da empresa holandesa de pagamentos digitais Adyen, enquanto o sentimento também era afetado por dados fracos sobre o crescimento econômico dos Estados Unidos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,7%, depois de chegar a cair 1,3% durante o dia, em linha com as ações globais.

Bens industriais perderam 1,8%, liderando as quedas setoriais, com a Adyen caindo 18,4% após vendas do primeiro trimestre abaixo do esperado e preocupações dos analistas quanto ao fato de as taxas cobradas estarem em um nível mais baixo de todos os tempos.

A Nestlé caiu 2% depois que o crescimento das vendas orgânicas no primeiro trimestre ficou abaixo das estimativas, levando o setor de alimentos e bebidas para uma queda de 1,1%.

Depois de sinais de recuperação nesta semana, o índice STOXX 600 passou por um período de volatilidade com os investidores avaliando o impacto das taxas de juros elevadas sobre o desempenho das empresas, mantendo-se confiantes em um corte nos juros pelo Banco Central Europeu em junho.

Ampliando o sentimento negativo, dados mostraram que a economia dos EUA cresceu em seu ritmo mais lento em quase dois anos, mas uma aceleração na inflação reforçou as expectativas de que o Federal Reserve não cortará os juros antes de setembro.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,48%, a 8.078,86 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,95%, a 17.917,28 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,93%, a 8.016,65 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,97%, a 33.939,75 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,40%, a 10.983,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,19%, a 6.542,23 pontos.