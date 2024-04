Tarcísio banca bônus de R$ 500 milhões para PMs; veja o salário dos agentes

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) prepara o pagamento de R$ 500 milhões em bônus para os policiais do Estado de São Paulo. Relativo a até julho de 2023, o dinheiro será distribuído aos integrantes das carreiras policiais de acordo com a redução dos índices de criminalidade e com o aumento da produtividade dos agentes.

De quanto será o aumento?

Teto de R$ 14.481,60. O valor máximo anual para a bonificação será de 120 UBVs (Unidades Básicas de Valor). Cada UBV corresponde a R$ 120,68.

Melhores resultados, mais bônus. Já os policiais e servidores que atuarem diretamente no alcance dos melhores resultados da corporação poderão receber até 180 UBVs, o equivalente a R$ 21,7 mil.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que ainda analisa os critérios de medição para pagar o bônus. O adicional máximo de 180 UBVs, por exemplo, poderá ser pago em até seis cotas bimestrais de, no máximo, 30 UBV.

Confira as patentes, os respectivos salários-base e como ficarão com o bônus

Valor real é dobrado por adicionais. Vale ressaltar que os salários que chegam aos agentes ainda são acrescidos do RETP (Regime Especial de Trabalho Policial) e adicionais de insalubridade, que basicamente dobram a remuneração dos PMs. Então, vale levar isso em conta e multiplicar o salário-base das cifras abaixo por 2, para se chegar ao ganho real:

Oficiais

Comandante Geral - Coronel - R$ 9.977,52 (R$ 24.459,12 se for pago o teto de bônus, de 120 UBVs)

Coronel - R$ 8.221,57 (R$ 22.703,17 com bônus de 120 UBVs)

Tenente Coronel - R$ 7.698,88 (R$ 22.180,48 com bônus de 120 UBVs)

Major - R$ 7.247,51 (R$ 21.729,11 com bônus de 120 UBVs)

Capitão - R$ 6.849,83 (R$ 21.331,43 com bônus de 120 UBVs)

1º Tenente - R$ 6.348,69 (R$ 20.830,29 com bônus de 120 UBVs)

2º Tenente - R$ 4.307,97 (R$ 18.789,57 com bônus de 120 UBVs)

Aspirante a Oficial - R$ 4.126,90 (R$ 18.608,50 com bônus de 120 UBVs)

Praças

Subtenente - R$ 3.506,61 (R$ 17.988,21 se for pago o teto de bônus, de 120 UBVs)

1º Sargento - R$ 3.036,79 (R$ 17.518,39 com bônus de 120 UBVs)

2º Sargento - R$ 2.734,88 (R$ 17.216,48 com bônus de 120 UBVs)

3º Sargento - R$ 2.400,16 (R$ 16.881,76 com bônus de 120 UBVs)

Cabo - R$ 2.325,80 (R$ 16.807,40 com bônus de 120 UBVs)

Soldado 1ª classe - R$ 2.152,48 (R$ 16.634,08 com bônus de 120 UBVs)

Soldado 2ª classe - R$ 2.033,27 (R$ 16.514,87 com bônus de 120 UBVs)

Entenda como funciona a hierarquia da PM

A ordenação da autoridade na PM se dá por postos e graduações, de acordo com o escalonamento hierárquico. Segundo o regulamento disciplinar da Polícia Militar, "a hierarquia policial-militar é a ordenação progressiva da autoridade, em graus diferentes, da qual decorre a obediência, dentro da estrutura da Polícia Militar, culminando no Governador do Estado, Chefe Supremo da Polícia Militar".

As patentes são divididas em Praças e Oficiais, e seguem uma ordem específica. Os Praças realizam o policiamento ostensivo, já os Oficiais fazem a fiscalização, a gestão e o comando direto do efetivo que atua no policiamento ostensivo.

Em ambos os casos, as promoções ocorrerem ao longo da carreira, de acordo com o tempo de serviço e por meio de abertura de vagas e realização de concursos internos. Enquanto o Praça pode chegar até a graduação de Subtenente, o Oficial pode chegar até o posto de Coronel.

Salário reajustado em 2023. Em junho do ano passado, o governador Tarcísio de Freitas sancionou uma lei que concedia aumento aos policiais de São Paulo. Em média, o reajuste foi de 20,2%.

*Com reportagem publicada em 24/02/2024 e Estadão Conteúdo