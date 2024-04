Criança é baleada na cabeça enquanto estava com o pai em bar no PR

Do UOL, São Paulo

Uma criança foi baleada na cabeça na madrugada desta segunda-feira (22) em um bar em que estava com o pai, em Ponta Grossa.

O que aconteceu

Dois suspeitos em uma moto passaram em frente ao estabelecimento e dispararam várias vezes contra o local. O caso ocorreu na rua Joanito Costa Ribeiro no bairro Oficina, por volta das 00h04. Imagens de segurança do local gravaram o momento.

A menina de 10 anos, que estava com o pai, foi atingida. Ela estava sendo levada pelo pai e pela dona do comércio a uma unidade hospitalar quando foi atendida por uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ela deu entrada em estado grave no Hospital da Criança. Até a manhã desta terça-feira a vítima seguia internada.

Testemunhas informaram à Polícia Militar que o alvo dos disparos era um homem que estava no estabelecimento. Ele teria saído em seguida após o ocorrido. A Polícia Civil informou que ainda está verificando o caso. Ainda não se sabe se os suspeitos foram localizados.