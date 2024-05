Rússia alerta Paris e Londres para riscos de escalada em Kiev

BRUXELAS, 3 MAI (ANSA) - Após as declarações de França e Reino Unido em relação ao conflito na Ucrânia, a Rússia alertou nesta sexta-feira (3) sobre os riscos de uma "escalada direta" do confronto.

O presidente da França, Emmanuel Macron, comentou sobre o possível envio de tropas para Kiev, enquanto David Cameron, secretário de Relações Exteriores de Londres, falou sobre o direito da Ucrânia em usar armas britânicas.

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, alertou que os comentários representam uma "tendência muito perigosa" e que Moscou está "monitorando de perto" as ações de Paris e Londres.

"Uma escalada direta que poderia potencialmente representar um perigo para a segurança europeia", disse o russo.

Em outro assunto envolvendo Moscou, a Rússia foi acusada pelo governo alemão de estar por trás de um ataque cibernético aos social-democratas no início do ano passado, de acordo com a ministra das Relações Exteriores de Berlim, Annalena Baerbock.

O porta-voz do chanceler alemão Olaf Scholz, Wolfgang Buechner, declarou que os ataques foram realizados pelo grupo de hackers russo Apt28 e representam uma "ameaça à democracia".

"A União Europeia, juntamente com os parceiros internacionais, condenam veementemente a campanha cibernética maliciosa organizada pelo grupo Apt28m controlado pela Rússia, contra a Alemanha e a República Tcheca", afirmou o bloco.

