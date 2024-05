Concessões de crédito dessazonalizadas sobem 1,3% em março, mostra BC

O Banco Central informou na manhã desta sexta-feira que as concessões de crédito subiram 1,3% em março ante fevereiro, na série dessazonalizada. Para pessoas físicas, o recuo foi de 0,3% no período. Já para as empresas essas concessões avançaram 1,9% no mês.

Os números mostram ainda que, em março, as concessões no crédito livre - que reúne operações que não utilizam recursos do BNDES ou da poupança - avançaram 12,2%. No caso das pessoas físicas, houve alta de 3,9%. Para as empresas, houve crescimento de 23,4%

Já entre as concessões no crédito direcionado (recursos do BNDES e da poupança), houve avanço de 28% em março ante fevereiro. Para as pessoas físicas, houve alta de 11,5%. No caso das empresas, as concessões aumentaram 72,8%.