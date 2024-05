Hyundai HB20 e Creta chegam à linha 2025; veja os preços e o que mudou

A Hyundai acaba de lançar a linha 2025 do HB20 e do Creta na sua rede de concessionárias. Tanto o hatch quando o SUV compacto ganharam mais itens de série.

Principais novidades de HB20 e Creta 2025

A versão Comfort Plus TGDI com câmbio automático do HB20 e do Creta agora traz sensores traseiros de estacionamento, função one touch nos quatro vidros e rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento cinza.

Já a Limited Plus do HB20 recebe iluminação no porta-malas, assim como a Comfort Plus MT, que recebe função one touch nos quatro vidros

A versão de entrada Sense do HB20 passa a sair da fábrica com chave do tipo canivete, alarme perimétrico e rodas de 15 polegadas.

As versões de mesmo nome do sedã HB20S recebem as mesmas novidades do hatch. A exceção é configuração Comfort Plus MT do HB20S, que, além de incorporar recebe os itens de série incorporados pelo hatch de mesma configuração, ainda traz ajuste de profundidade e altura do volante..

Já as novidades no Hyundai Creta ficam na versão de entrada, a Comfort Plus, que vem no modelo 2025 com volante revestido de couro, aletas para trocas de marcha no volante e chave presencial com botão de partida. A Platinum Safety tem teto solar e sensor de estacionamento.

Outra novidade é a extensão do período gratuito do sistema de conectividade veicular Bluelink de três para cinco anos a partir da compra do carro.

Clientes que adquiriram um veículo HB20 ou Creta equipado com Bluelink em 2023 também terão o benefício.

O Hyundai Bluelink oferece monitoramento do veículo, rastreamento e imobilização, assistência 24 horas e diagnóstico dos sistemas do carro, comandos de voz e busca de pontos de interesse com informações de trânsito em tempo real e Smart Camera 360°, que permite a visualização do entorno do carro na tela do celular.

Confira os preços da linha 2024/2025 e HB20 e Creta:

HB20 2025

HB20 - Motor 1.0 12v Flex - Sense Plus MT5: R$ 86.090

HB20 - Motor 1.0 12v Flex - Comfort Plus MT5: R$ 89.490

HB20 - Motor 1.0 12v Flex - Limited Plus MT5: R$ 93.090

HB20 - Motor 1.0 TGDI 12v Flex - Comfort Plus AT6: R$ 108.890

HB20 - Motor 1.0 TGDI 12v Flex - Platinu Safety AT6: R$ 119.390

HB20S 2025

HB20S - Motor 1.0 12v Flex - Comfort Plus MT5: R$ 95.590

HB20S - Motor 1.0 12v Flex - Limited Plus MT5: R$ 99.990

HB20S - Motor 1.0 TGDI 12v Flex - Comfort Plus AT6: R$ 114.990

HB20S - Motor 1.0 TGDI 12v Flex - Platinum Safety AT6: R$ 125.890

Creta 2025

Creta - Motor 1.0 TGDI 12v Flex - Comfort Plus AT6: R$ 140.090

Creta - Motor 1.0 TGDI 12v Flex - Limited Safety AT6: R$ 152.690

Creta - Motor 1.0 TGDI 12v Flex - Platinum Safety AT6: R$ 170.290

Creta - Motor 1.0 TGDI 12v Flex - N Line AT6: R$ 178.890

Creta - Motor 2.0 16v Flex - Ultimate AT6: R$ 184.690

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.